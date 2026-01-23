Atardecer de Feria dejó más de $14 millones en ventas y consolidó a los emprendedores locales

El pasado viernes 16 de enero, una nueva edición de Atardecer de Feria confirmó su impacto económico en Olavarría.

La propuesta impulsada por la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, que conduce Pablo Di Uono informó que la última edición del evento registró ventas superiores a los 14 millones de pesos, según los datos relevados a partir de una encuesta voluntaria realizada a los y las emprendedoras que participaron del evento.

El resultado económico estuvo acompañado por una masiva concurrencia de público durante toda la jornada, lo que se reflejó en la percepción de los feriantes: más del 70% indicó que las ventas superaron o alcanzaron sus expectativas, mientras que más del 90% calificó la asistencia como “alta” o “muy alta”.

Como en cada edición, la feria se desarrolló en inmediaciones del Centro Cultural Municipal “San José”, sobre la calle Riobamba entre Belgrano y Necochea. Allí se desplegó una amplia oferta de productos y servicios, que incluyó elaboraciones artesanales, gastronomía, cosmética, bebidas y producción cervecera, junto con presentaciones de músicos y bandas locales en el escenario principal.

En total participaron 98 emprendedores y emprendedoras. El rubro predominante fue el de elaboraciones varias y artesanías, que concentró el 82% de los puestos, mientras que los rubros alimenticio, cosmética y bebidas representaron un 5,5% cada uno. Además, el 18% participó por primera vez de una feria, y más del 60% cuenta con más de un año de experiencia en este tipo de espacios.

En términos comparativos, el relevamiento también arrojó que más del 35% consideró que las ventas fueron superiores a las obtenidas en otros espacios feriales, y otro 32% señaló que fueron similares, lo que refuerza el posicionamiento de Atardecer de Feria como un canal de comercialización efectivo.

Desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo agradecieron a las personas involucradas en la organización, tanto a trabajadores y trabajadoras municipales de distintas áreas como a quienes participaron exhibiendo y comercializando su producción.

Atardecer de Feria tiene como objetivo generar un espacio de comercialización directo entre productores y consumidores, promoviendo la visibilidad de productos elaborados por olavarrienses y fortaleciendo las oportunidades económicas locales. Al mismo tiempo, estas ferias impulsan el vínculo entre emprendedores, el intercambio de experiencias y la construcción de relaciones comerciales a mediano y largo plazo, en articulación con el sector cultural.

La iniciativa forma parte del Programa de Fortalecimiento a Emprendedores Locales, que se desarrolla desde la Coordinación de Economía Popular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo. En ese marco, se articularon más de 38 millones de pesos en financiamiento, a través de programas provinciales como Arriba Emprendedores y Emprende tu Comercio, destinados a integrantes del Registro Municipal de Emprendedores y Trabajadores de la Economía Popular, al que se invita a sumarse a quienes estén interesados.