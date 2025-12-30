Autoridades educativas y municipales se reunieron para avanzar en la implementación de la Residencia para Estudiantes Rurales

En la mañana de este martes, en el Salón Blanco del Palacio San Martín, se realizó una reunión con autoridades educativas de distintos establecimientos de la zona rural del Partido de Olavarría para informar sobre el proceso de preinscripción y el funcionamiento de la nueva Residencia Municipal para Estudiantes de localidades rurales.

El encuentro fue encabezado por el jefe distrital de Educación, Julio Benítez; la delegada municipal de Santa Luisa, Mariel Arouxet; los concejales Leo Yunger y Gastón Sarachu; y la directora de Planificación Estratégica, Carolina Planes.

Participaron representantes del CEPT N° 8 de Espigas, la Escuela Secundaria N° 15 de Espigas, la Escuela Secundaria N° 19 de Recalde, la Escuela Secundaria N° 20 Anexo Las Piedritas y Extensión La Moderna, y la Escuela Secundaria N° 23 de Santa Luisa.

La reunión funcionó como un espacio de diálogo para evacuar inquietudes vinculadas a los criterios de preselección, las características del inmueble y el funcionamiento general de la residencia, que fue creada con el objetivo de promover la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior y a la formación profesional.

Características de la residencia

La residencia está ubicada sobre calle Necochea al 3200, con acceso lindero al Museo Municipal Hermanos Emiliozzi. Desde el área de Mantenimiento del Municipio se llevan adelante tareas de reacondicionamiento integral del inmueble, que cuenta con cinco habitaciones, cuatro baños, sala de estudio, comedor, cocina y balcón, con el fin de garantizar condiciones adecuadas de alojamiento y convivencia.

Durante el encuentro se informó que se conformará un equipo técnico interdisciplinario, integrado por profesionales de trabajo social, psicología y salud, que estará a cargo del proceso de evaluación de los postulantes y del acompañamiento de las trayectorias educativas. Además, dicho equipo intervendrá en el proceso de renovación de las plazas, teniendo en cuenta el desempeño académico y aspectos vinculados a la convivencia.

Antecedentes del proyecto

Las autoridades destacaron que la creación de la residencia fue parte de la plataforma de gobierno presentada por Maximiliano Wesner en 2023, antes de asumir como intendente. Asimismo, recordaron que en 2024 el Concejo Deliberante Estudiantil, a partir de una iniciativa del CEPT N° 8 de Espigas, impulsó una propuesta con el mismo objetivo, que fue aprobada por el Honorable Concejo Deliberante.

El Partido de Olavarría posee una amplia extensión territorial, con localidades rurales que en algunos casos se encuentran a más de 100 kilómetros de la ciudad cabecera, donde se concentran los centros educativos y Casas de Altos Estudios. La falta de espacios de alojamiento ha sido una limitante histórica para la continuidad educativa de muchos jóvenes.

Inscripción abierta

La inscripción para la residencia se encuentra abierta hasta el 23 de febrero. Los requisitos son tener entre 17 y 25 años y acreditar residencia real en zonas o localidades rurales del Partido de Olavarría.

La preinscripción se realiza mediante un formulario online. Para consultas, se encuentra disponible el WhatsApp 2284 737766, solo mensajes, de lunes a viernes de 7 a 15 horas.