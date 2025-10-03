Autoridades educativos realizaron un «abordaje especifico» ante las pintadas en escuelas secundarias de Olavarría

Ante los hechos de vandalismo cometidos contra cuatro escuelas secundarias de la ciudad, que incluyeron pintadas con mensajes agresivos y obscenos, las autoridades educativas junto al municipio coordinaron acciones para intervenir de manera inmediata.

Luego de las investigaciones pertinentes, vinculadas a dar con los responsables, se planificaron una serie de intervenciones y abordajes en las escuelas en el marco de las políticas de cuidado.

En este sentido este viernes las máximas autoridades educativas Marta Casanella Jefa Regional, Julio Benítez Jefe Distrital junto a la Directora de la Escuela Secundaria N°20 María Brizuela, el presidente del Consejo Escolar Ariel Rodríguez y el Subsecretario de Protección Ciudadana del Municipio Elías Quintas, llevaron adelante un encuentro con los estudiantes y sus familias.

Este espacio de intervención socio-pedagógica permitió analizar la situación en el marco de la responsabilidad ciudadana respecto al cuidado y respeto por las instituciones. Además de atender a las consecuencias de este accionar teniendo en cuenta que son edificios públicos y existe una ley que penaliza el vandalismo a dichos espacios.

En esta instancia se acordó que los estudiantes realizarán acciones de reparación, las cuales ya se han iniciado con tareas de limpieza en calles; veredas; paredes; entre otros.

Se continuará trabajando con las demás instituciones desde esta línea de abordaje colectivo en el marco de las políticas integrales de cuidado, reconociendo el lugar estratégico que tiene el estado, las instituciones y las familias para producir y reproducir valores, actitudes y prácticas en favor de la construcción de una sociedad más democrática.