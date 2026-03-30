Autorizan nuevas bandas arancelarias para colegios privados en la provincia de Buenos Aires

La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina informó que el gobierno de la Provincia de Buenos Aires autorizó nuevas bandas arancelarias para los colegios privados con aporte estatal, que comenzarán a regir desde abril.

La actualización fue oficializada a través de una comunicación de la Dirección General de Cultura y Educación, tras el reclamo del sector luego de las últimas paritarias docentes. Según se indicó, el incremento promedio en relación al último ajuste es del 6,5% para todas las categorías, escalas y modalidades.

Nuevos valores por nivel

En el nivel inicial y primario, los establecimientos con hasta el 100% de aporte estatal podrán cobrar hasta $32.880 mensuales, mientras que aquellos con subsidios del 40% podrán percibir hasta $148.660.

En el nivel secundario, las cuotas oscilarán entre $36.200 y $193.160, según el nivel de aporte. En tanto, los institutos de educación Técnica, Agraria o Artística tendrán valores que van desde $41.790 hasta $221.070.

Contexto del aumento

El secretario ejecutivo de AIEPA, Martín Zurita, explicó que la actualización se da en un escenario complejo para el sostenimiento de las instituciones.

“Estas adecuaciones se dan en un contexto difícil para el financiamiento de la educación de gestión privada. Hay muchos costos fijos que aumentaron en estos últimos meses, además de los salarios docentes”, sostuvo.

También indicó que, en muchos casos, los colegios afrontan incrementos salariales antes de contar con autorización para trasladarlos a las cuotas.

En ese marco, señaló que factores como el aumento de tasas municipales, la caída de la matrícula y los desfasajes financieros complican la administración de los establecimientos.

Caída de matrícula y cierre de escuelas

Desde el sector advirtieron que en los últimos años se registraron cierres de instituciones educativas en distintos puntos del país, incluyendo el conurbano, la Ciudad de Buenos Aires y La Plata.

Según datos mencionados por la entidad, el sistema educativo perdió alrededor de 300 mil alumnos en los últimos cuatro años, en un contexto marcado por la baja natalidad, dificultades económicas de las familias y aumento de la morosidad.

En la provincia de Buenos Aires, cerca del 70% de los colegios privados reciben aporte estatal, mientras que el sistema en su conjunto alcanza casi el 30% de la cobertura educativa y supera los 1,3 millones de estudiantes.