Avanza una obra de más de $470 millones en el edificio de las escuelas 65 y 13 del barrio Villa Aurora

La Municipalidad de Olavarría avanza con una importante obra de ampliación y refacción del edificio donde funcionan la Escuela Primaria N° 65 y la Escuela Secundaria N° 13, en el barrio Villa Aurora. Los trabajos se ejecutan sobre el inmueble ubicado en Bolívar, entre Betty Roca de Schwindt y Los Gladiolos, y forman parte del Plan de Infraestructura Educativa.

En los últimos días, el intendente interino Federico Aguilera y el secretario de Obras Públicas Orfel Fariña recorrieron el establecimiento, donde mantuvieron un encuentro con autoridades y representantes de la comunidad educativa.

La obra se lleva adelante a través de la licitación pública N° 21/25 y cuenta con un presupuesto superior a los 470 millones de pesos. Incluye tareas de demolición, refacciones y nuevas construcciones, con sistema tradicional.

En el caso de la Escuela Primaria N° 65, el proyecto contempla una reorganización completa del edificio. La institución cederá dos aulas, la sala de maestros y la portería ubicadas sobre calle Betty Roca de Schwindt, espacios que serán recuperados mediante una nueva construcción en el extremo opuesto del predio, lindero a la Junta Vecinal. Además, la biblioteca actual será dividida: una parte se destinará a sala de maestros y la otra funcionará como galería interna de conexión.

Las obras en la primaria incluyen la construcción de dos nuevas aulas, biblioteca, gabinete, un nuevo acceso por calle Bolívar con rampa, patio de ingreso y juegos, ampliación de galerías, refacción integral de sanitarios, nueva provisión de agua, cerramiento perimetral, pintura exterior, colocación de rejas y forestación.

Por su parte, la Escuela Secundaria N° 13 reorganizará su planta baja a partir de los espacios cedidos por la primaria y de una nueva construcción en el patio. Se habilitará un nuevo acceso por calle Betty Roca de Schwindt, se recuperarán aulas y se incorporarán preceptoría y portería, alcanzando un total de cinco aulas en planta baja.

Además, en el patio se ejecutará una ampliación de aproximadamente 50 metros cuadrados, donde funcionarán la dirección, secretaría, sanitarios y un gabinete. El proyecto también prevé el reemplazo de pisos y cielorrasos en el acceso y pasillo central de planta baja, y trabajos de reparación y pintura en aberturas, muros y cielorrasos de la planta alta.

La intervención busca mejorar las condiciones edilicias, optimizar los espacios y dar respuesta a las necesidades de ambas comunidades educativas.