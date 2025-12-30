Avanzan las gestiones para extender la red de gas en el barrio ARA San Juan

El Municipio de Olavarría informó que continúa avanzando en las gestiones necesarias para dar inicio a la extensión de la red de gas en el barrio ARA San Juan, comprendido por avenida Avellaneda, calle 89 Bis, José Rossi y Celestino Muñoz.

Desde el Ejecutivo se recordó que se trata de una obra por contribución, declarada de utilidad pública y pago obligatorio para los vecinos alcanzados por el proyecto, conforme a lo establecido en la ordenanza correspondiente.

En ese marco, se informó que el próximo 12 de enero se habilitará el denominado Registro de Oposición, instancia prevista para que los vecinos comprendidos en la ordenanza que se opongan a la ejecución de la obra puedan dejar asentada formalmente su postura. En caso de que más del 50% de los frentistas manifieste su negativa, la obra quedará sin efecto.

El Registro de Oposición tendrá una vigencia de cinco días hábiles. Las personas interesadas deberán presentarse en la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en el primer piso del Palacio Municipal, en el horario de 7:30 a 12:30 horas.

La medida se encuentra contemplada en el Decreto 6993/25, mediante el cual se promulgó la ordenanza que habilita el proyecto. El texto completo del decreto y la normativa asociada se encuentran disponibles para su consulta y descarga en el sitio web oficial del Municipio.