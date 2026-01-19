Avanzan obras de mantenimiento de calles en distintos barrios de Olavarría

El Municipio continúa con un plan de mantenimiento integral de calles en diferentes sectores de la ciudad, con trabajos orientados a mejorar la transitabilidad y favorecer la correcta evacuación del agua de lluvia.

Durante la mañana de este lunes, con maquinaria vial municipal, se realizaron tareas de repaso y nivelación sobre avenida Colón y calle 173. En paralelo, siguen los trabajos de mejoramiento de calles internas en el barrio AOMA, enmarcados dentro de la obra de construcción de cordón cuneta que se ejecuta en ese sector como parte de un abordaje integral.

Las tareas también alcanzan al sector de Urquiza Sur, donde se desarrollan trabajos similares de mantenimiento, de acuerdo con el cronograma establecido y supervisado por el área de Obras Públicas.

Desde el Municipio se indicó que este tipo de intervenciones se llevan adelante de manera permanente e incluyen, además del arreglo de calles, la limpieza de microbasurales, trabajos hidráulicos y el mantenimiento general de infraestructura. Las acciones se definen a partir del relevamiento de las principales problemáticas detectadas en cada zona y de los pedidos realizados por vecinos y vecinas del Partido de Olavarría.