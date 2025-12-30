Azul: Ratifican la prisión preventiva del hombre acusado de matar a otro en una supuesta discusión de tránsito

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul ratificó la prisión preventiva de Miguel Jorge Mele, imputado por la muerte de Diego Marianache en un hecho ocurrido en el marco de un conflicto vial que terminó con un desenlace fatal en la vecina localidad.

La resolución fue dictada por los jueces Carlos Paulino Pagliere, Damián Pedro Cini y Gustavo Agustín Echevarría, quienes rechazaron el recurso presentado por la defensa y confirmaron lo resuelto por el Juzgado de Garantías N° 3 de Azul, que había considerado a Mele probable autor del delito de homicidio simple con dolo eventual.

La causa se originó a partir de un episodio ocurrido en noviembre, cuando, tras una discusión de tránsito, un camión conducido por Mele colisionó con una motocicleta, provocando la muerte de su conductor. La defensa sostuvo que se trató de un accidente y pidió la revocación de la medida de coerción, argumentando ausencia de dolo y pérdida de control del vehículo.

Sin embargo, al analizar el caso, la mayoría del Tribunal entendió que en esta etapa del proceso existen elementos suficientes para mantener la prisión preventiva. En ese sentido, el juez Damián Pedro Cini sostuvo que para dictar la medida “es necesario alcanzar una probabilidad positiva”, y que en el caso “los elementos que afirman la hipótesis acusatoria superan a aquellos que la contradicen”.

Asimismo, la Cámara valoró especialmente las filmaciones incorporadas a la causa y los testimonios recolectados, que —según el fallo— permiten tener por acreditado, al menos provisoriamente, que el imputado realizó una maniobra que asumió el riesgo de producir un resultado letal. En ese marco, se señaló que la calificación legal escogida por la Fiscalía no aparece, por el momento, como arbitraria ni infundada.

En cuanto a los peligros procesales, el Tribunal consideró que la gravedad del hecho y la pena en expectativa justifican la continuidad de la medida de coerción. Sobre este punto, se indicó que la prisión preventiva no implica un adelanto de pena, sino una herramienta excepcional destinada a asegurar el sometimiento del imputado al proceso.

Con el voto mayoritario de los jueces Cini y Echevarría, y pese a la postura en disidencia del juez Pagliere, que propiciaba la libertad por falta de mérito, la Cámara resolvió rechazar la apelación y dejar firme la prisión preventiva.

De este modo, Miguel Jorge Mele continuará detenido mientras avanza la investigación y hasta que la causa sea elevada a juicio.