Banderazo en Azul: En Olavarría se juntarán firmas para exigir la construcción de la Autovía en la RN N° 3

Este domingo en uno de los accesos a la vecina ciudad de Azul se realizó el segundo banderazo en reclamo de la construcción de la Autovía en la RN N° 3. De la movilización participaron vecinos de Olavarría que se encuentran replicando las acciones con epicentro en la vecina localidad.

Además de este segundo banderazo participó el intendente de Azul, Nelsón Sombra.

Una de las novedades que dejó la jornada es la decisión de juntar firmas en Olavarría que serán sumadas a las que se colecten en Azul y que estarán estampadas en el petitorio para exigir la realización de una obra fundamental para el centro productivo de la Provincia de Buenos Aires.

En lo que respeta a la juntada de firmas en Olavarría se conoció que se buscará contar con el respaldo de la Municipalidad y sus autoridades.