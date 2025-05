Barajar y dar de nuevo

enlineanoticias.com.ar

El inicio del final del conflicto de Cerro Negro. Un Día del Trabajador negro para Olavarría. Las denuncias y las desmentidas. Los sobresueldos. Esta semana comienza la seguidilla de elecciones en Unicen. La reunión del kicillofismo en la Séptima Sección.

Por Volver a las Fuentes, de Josefina Bargas y Alexis Grierson

El desenlace de Cerro Negro

Casi como el cuento de la buena pipa, la empresa Cerro Negro agudizó el conflicto y luego de tener un avance importante en las negociaciones, volvió a despedir a 23 de los 28 trabajadores que iba a reincorporar. ¿La razón? Oficialmente no quedó claro, pero todos los consultados por este newsletter coincidieron en que fue por el paro realizado finalizada la conciliación obligatoria el jueves anterior.

Es que más allá de la reincorporación de 28 trabajadores, aún restaba conocer qué iba a pasar con otra veintena de empleados despedidos, que no habían sido tenidos en cuenta ni como reincorporados ni tampoco como despedidos, lo que movilizó el paro hasta tener certezas de su futuro laboral.

El paro se agudizó, aunque el diálogo se trató de retomar en el Ministerio de Trabajo de La Plata entre las partes, dispuestas a reveer las decisiones que profundizaron un conflicto que arrancó con un centenar de despidos y tuvo otro final distinto.

Tras varios días de encuentros y de sostener el paro (“la gente tuvo un comportamiento ejemplar en esta lucha, llena de orgullo al pueblo ceramista” dijo Gustavo Bustamante) parecía que no iba a haber solución pero las reuniones avanzaban y el tiempo corría.

En el medio, hubo visitas de varios sindicatos como CECO, AOMA, integrantes de la CGT, todos puestos a disposición para acompañar a los trabajadores. Incluso varios concejales estuvieron en la protesta de Circunvalación y Ruta 226 para expresar solidaridad y acompañar desde lo político a un conflicto que se estaba tratando de resolver bastante más lejos que allí, en La Plata. El más visible fue Guillermo Santellán, presidente del HCD.

Lo concreto es que el miércoles, para la tarde, apareció la solución y la aclaración final de qué fue lo que pasó con los 96 trabajadores: Cerro Negro ofreció reincorporar en total a 37 trabajadores, situación que horas después el gremio aceptaría parcialmente en asamblea.

¿Por qué parcialmente? Vamos a desglosar: son 37 los reincorporados, poco más de 30 los que decidieron ser indemnizados y llegar a un acuerdo con la empresa, y poco más de 20 los que “no aparecieron más” luego de conocerse el despido. Es decir, fueron despedidos y no protestaron ni se contactaron con el sindicato, según informaron desde el SOECO a Volver a las Fuentes. Y es parcialmente porque de los 37, hay 6 que también buscan ser reincorporados y es la actual negociación que tiene sindicato y empresa de cara a lo que viene. Según se logró saber en este desglose, las partes eran “optimistas” en torno al posible resultado.

Incluso, el balance es “positivo” teniendo en cuenta que fueron reincorporados prácticamente todos los que querían sostener su trabajo: “estamos muy satisfechos con la lucha y el trabajo de los compañeros tantos días en condiciones adversas” dijo Gustavo Bustamante.

Un día del trabajador amargo

El jueves se conmemoró el Día de las y los trabajadores. Se escuchó y leyó mucho “Feliz día” pero también que de feliz tenía poco: agarra a Olavarría en un contexto bastante complejo en materia de empleo y la situación de FABI y Cerro Negro, sumado a las posibilidades de cara al futuro, fueron muy recordadas por los olavarrienses.

En el marco de la Vuelta al Municipio -la tradicional prueba de pedestrismo local- el intendente Wesner habló con Radio Olavarría y se mostró “muy preocupado” por la coyuntura de empleo: “estamos muy preocupados y ocupados por lo que nos está sucediendo. Tenemos una caída muy importante en el sector de la construcción, en el sector minero, producto de la paralización de la obra pública. Más de 500 días sin obra pública en la Argentina y eso repercute de manera directa en nuestro entramado productivo local”.

Sumó, entre los rubros, al transporte y los comercios porque “ es un circulante que deja de estar día a día en el comercio olavarriense y genera una recesión importante que hace que caiga el consumo notoriamente».

«La verdad es que estamos muy preocupados. Por los despidos en Cerro Negro, el cierre de la fábrica FABI. No solamente por esos 100 puestos perdidos ahí en la industria del papel, sino también 50 indirectos que se han perdido producto del cierre de esa planta en la localidad de Hinojo», puntualizó el jefe comunal.

En esa misma sintonía e incluso con datos alarmantes, el delegado del Ministerio de Trabajo local, Lucas Miriuka, señaló que sin contar los despidos de Cerro Negro, se informaron en abril 242 despidos. En materia estadística, es la cifra más alta al menos desde que Miriuka está a cargo de la oficina, desde 2019.

“Es mucho más grave que las crisis anteriores, no me canso de decirlo” señaló, y lo atribuyó al corte en la obra pública. De hecho, si bien contabilizó 242 despidos, son los que interviene el Ministerio de Trabajo -es decir, trabajo registrado- y no contabiliza el trabajo en negro.

Además, destacó que producto de un pedido de informes y una reunión que mantuvo con los ediles del HCD, hizo un repaso estadístico y este 2025 lleva un 45% más de despidos que los últimos 5 años, incluso contabilizando la pandemia. Grave.

En la ya tradicional movilización de jubilados de los miércoles en la sede de Anses local, al pedido de mejoras para los jubilados se sumó, casi como tema excluyente, el tema laboral en nuestra ciudad. En el documento, leído por Juan Ricaud y Ricardo Amarante, se dejó en claro que “en la Ciudad del Trabajo no hay nada para celebrar en esta fecha”.

“El gobierno no puede desentenderse de lo que está pasando ni usar a sus referentes locales para distraer la atención con propuestas incoherentes y disociadas de la realidad”, advirtieron, en referencia a las propuestas realizadas por dirigentes de La Libertad Avanza. De hecho, criticaron a Guillermo Lascano -como funcionario de PAMI- que “presentan proyectos que no dan la mínima solución a la realidad de quienes se han quedado sin trabajo”. Y pidieron, al cerrar, la conformación de un amplio frente político opositor para derrotar a Milei.

Una denuncia y un objetivo

¿De Lascano hablábamos? Bueno, Lascano esta semana fue protagonista de una denuncia en su contra -al menos pública- y de su defensa, a primera hora del lunes.

Repasemos: el portal denominado RealPolitik (que viene “parejito” en esto de presentar denuncias contra varios dirigentes) contó que tras una “denuncia anónima” por irregularidades, se investiagaba a Lascano desde la UFI N°10.

¿Qué contiene la denuncia? “Doscientas cirugías en clínicas privadas que nunca se concretaron. No obstante, las mismas fueron facturadas y abonadas en su totalidad por PAMI, sin que exista constancia de autorización por parte de la sede central del organismo”. Y también se cuestionó que “el mismo funcionario habría cerrado un acuerdo con la empresa de ambulancias AMBA Emergencias, radicada en Mar del Plata, mediante el cual se pagarían mensualmente sumas de hasta 5 millones de pesos por traslados que jamás se efectuaron”.

Lascano respondió 48 horas después de la acusación que se viralizó en redes sociales. ¿Hizo bien en darle entidad? Más allá de que sostiene su inocencia -e incluso hasta dirigentes de otros sectores políticos desmintieron algunas de las acusaciones como la de las operaciones no realizadas- lo concreto es que la denuncia contiene acusaciones de una torpeza y un desconocimiento llamativo. O si hay otra intención…no es tan llamativo.

El propio Lascano acusó a su “denunciante anónimo” de desconocer las funciones de un agente local de PAMI, cargo que ejerce actualmente.

“No hay ningún acuerdo firmado por mí, ni a título personal y/o en representación del instituto, con la empresa Amba Salud. No está a mi alcance celebrar este tipo de convenio, por ende, la decisión de cambiar un prestador por otro, no es de mi incumbencia ni responsabilidad” dijo. Ojo, no quita que haya un fuerte manto de sospecha por la situación de Amba Salud y PAMI. Pero habría que mirar un poco más arriba en torno a investigar posibles irregularidades.

Sobre las cirugías, la versión de Lascano es aún más contundente. Dijo que “no existe” el convenio sobre el que se le acusa haber firmado: “el convenio lo firmó el prestador COCEBA, con clínicas y sanatorios privados”.

¿Más denuncias? Hace algunas horas circuló una versión de la renuncia de Carlos Antonini al cargo de subdelegado de la CNRT en Olavarría por “presiones” de referentes libertarios en nuestra ciudad. La versión cobró muchísima fuerza durante el último sábado e incluso con gravísimas denuncias de que varios funcionarios de distintos puntos de la Provincia harían “aportes” para sostener el partido La Libertad Avanza. Volver a las Fuentes intentó contactarse con Antonini, pero por ahora no contestó ni a los llamados ni a los mensajes enviados por los hacedores de esta columna.

El acuerdo paritario y los cruces

Tras el acuerdo del 9% de suba salarial para los trabajadores municipales por los próximos tres meses, y el pedido del Intendente de que los concejales adhieran a congelarse el salario tal como lo hacen los funcionarios municipales generó reacciones, acusaciones y hasta una denuncia formal que hizo el gallismo por “sobresueldos” por las famosas bonificaciones por tiempo pleno que instauró el ex intendente Galli.

Repasemos: el intendente Wesner decidió, más allá del acuerdo paritario que cerró con el sindicato encabezado por José Stuppia, que los funcionarios no perciban el 9% de aumento en tres tramos. Pero con los concejales la situación es distinta, ya que deben realizar una declaración en la cual se suman a la medida.

La Libertad Avanza, por ejemplo, se mostró dispuesto a acompañar dicho congelamiento pero pidió que el Intendente “dé de baja el decreto 1621/16 que otorga beneficios exclusivos al personal jerárquico del Municipio ya que la aplicación del mismo redunda en aumentos de hasta el 30% del salario”.

Los demás bloques actuaron en similar sentido: el gallismo fue más allá y por medio de sus dos bloques (que a la larga actúan como uno solo) cargaron con dureza contra el Ejecutivo, al que acusaron de “mentir” y “persecución laboral, precarización y empobrecimiento progresivo”. Recordemos que actualmente lo único que no se pudo recomponer -dicho por el Secretario General José Stuppia- fue el desfase de paritarias de la gestión Galli, que rondaba en sus propias palabras en alrededor del 100%.

En ese punto, comentaron que “actualmente son 37 los funcionarios de la Gestión de Maximiliano Wesner que cobran sumas de dinero por encima de sus sueldos, y en algunos casos superan el millón de pesos cada mes”.

La cifra, anualizada, ronda los 260 millones de pesos. La que mencionaron con más dureza fue a María Eugenia Bezzoni, actual Secretaria de Hacienda -y ex titular de la cartera en la gestión de Ezequiel Galli- con una bonificación que ronda 1.400.000 pesos.

En conclusión el bloque del gallismo acompañará “pero por lejos no es el Concejo Deliberante la sangría financiera de un Municipio pésimamente administrado, basado en la mentira, la contradicción permanente y la desprotección de los olavarrienses”.

La hora señalada

Finalmente, esta semana se confirmó la primera de las elecciones de decano de las facultades de Unicen en Olavarría. Será la que muchos catalogan como la que “comenzó todo”: Sociales, el próximo jueves 8 a las 11:00 horas.

Será la primera de, al menos, cuatro elecciones que se desarrollarán en el ámbito académico y que tendrán injerencia en Olavarría: por ahora habría elecciones en Sociales, Salud e Ingeniería, sumada a la elección de rector del próximo 14 de mayo en Tandil.

Vayamos por partes: en Sociales está todo dicho, sólo resta que los 12 integrantes de los claustros voten a una de las dos listas que pugna por ser la sucesora del binomio Gamberini-Endere tras 8 años de gestión: por un lado, una línea vinculada al oficialismo encabezada por el doctor en Arqueología Gustavo Flensborg acompañado del licenciado en Comunicación Nicolás Casado. Por el otro, el licenciado Maximiliano Peret es candidato a decano del espacio “La Militancia” junto al candidato a vice, el doctor en Antropología Emilio Tévez.

Hubo campaña pública, presentación de propuestas y la búsqueda de tener un “clamor popular” más allá del voto de la mayoría de los 12 integrantes de los claustros de la casa de estudios. La elección se anticipa muy pareja y todo puede pasar: en los últimos días comenzaron a filtrarse nombres para ocupar los lugares de gestión y se cuentan los días para que suceda. El domingo que viene tendremos la crónica del primer resultado.

Pero ojo, en las demás casas de estudio pasaron cosas: en Ingeniería, la ahora candidata a la reelección María Peralta confirmó y presentó a su candidata a vicedecana: Silvana Gobbi, una ingeniera que durante muchos años fue referente en Seguridad Vial junto a Dante Galván, en un equipo que tuvo mucha visibilidad durante la gestión municipal de José Eseverri.

Más allá de los galardones académicos de Gobbi, generó cierta molestia la vinculación de Gobbi con las ideas de la libertad. ¿En militancia activa? No necesariamente: el enojo fue por conocer el apoyo a una gestión que fue determinante en el recorte del Presupuesto Universitario en 2024, hecho que generó masivas movilizaciones hace poco más de un año.

Enfrente, tal como lo confirmó VAF semanas atrás, estará la ingeniera Bettina Bravo junto a Gastón Barreto como vice, en un espacio fundado como ConFIO. «La propuesta nace con el objetivo de renovar la gestión académica desde una mirada colectiva, inclusiva y profundamente comprometida con el fortalecimiento de la educación pública y el desarrollo integral de la comunidad universitaria», indicaron.

Además, acompañan esta fórmula figuras destacadas de distintas áreas de trabajo, como Adriana Sequeira, Luciana Mentasti y Geraldina Roark. A la lista de María Peralta y Silvana Gobbi la acompañan el ex decano y rector Marcelo Spina, Néstor “Lalo” Ferreyra, Fabián Irassar, entre otros. Son los históricos dirigentes que están al frente de la FIO durante varias décadas, por lo que ConFIO surgió para plantear una discusión sobre los destinos de la Facultad. ¿Hay fecha? No confirmada, pero circula la versión de que podrían ser el 30 de mayo.

¿En Salud? La cuestión es bastante más compleja: a hoy, Betina Bernardelli y Carla Falabella es la única fórmula confirmada en la casa de estudios para suceder a Héctor Trebucq, que también tiene intenciones de renovar un mandato más pero dependerá, por ahora, de elegir a un o una vice que lo acompañe dado que su actual fórmula en la gestión encabeza la oposición.

“Se apuró” indicaron a este newsletter en la semana tras ver que la oposición se organizó bastante mejor para encarar el proceso eleccionario. Es que el equipo de “Cacho” habría tomado ciertas decisiones que lo alejaron de actores que hoy están con mejor visibilidad y que empoderaron a la figura de Bernardelli, que ya tiene lista confirmada y un apoyo sustancial en el ámbito académico. De hecho, Trebucq habría intentado generar unidad y evitar el proceso eleccionario pero si bien no está descartado, parece tarde. Todo puede pasar, de todas maneras. Este es el momento donde lo decimos: es la foto a pocas semanas de la elección, que puede cambiar radicalmente el panorama.

Y justamente, todo a dos semanas de la elección a rector en Tandil: el actual rector Marcelo Aba ganó más visibilidad y parece mejor posicionado para obtener la reelección (y la de su vice, Alicia Spinello) contra la dupla conformada por la decana de la Facultad de Derecho, Laura Giosa, y la decana de Exactas, Silvia Stipcich, que causaron una gran impresión y un fuerte ruido pero…la situación cambió. Al menos por ahora. ¿Un ejemplo? El estruendoso anuncio de la reanudación de los trabajos en el edificio de la Facultad de Salud, con una inversión -propia- de 300 millones de pesos. Generó apoyos y rechazos, pero puso en el eje del debate al actual rector, algo que parecía que tenía perdido.

MDF profundiza en la Séptima

Después de muchas idas y vueltas ya se votó la suspensión de las PASO en la Legislatura provincial, pero el clima interno en el oficialismo bonaerense no es para nada calmo. El “kirchnerismo” y el “kicillofismo” mantienen una disputa en torno al calendario electoral en la superficie, aunque en lo profundo se discute el liderazgo del espacio.

En ese marco, vemos acciones de los referentes, Cristina Fernández y Axel Kicillof, en paralelo y casi idénticas. Nos referimos a, por ejemplo, las acusaciones contra la titular del FMI, Kristalina Gueorguieva, por sus dichos sobre las elecciones legislativas. Ambos dirigentes hicieron una interpretación similar de lo sucedido, pero cada uno avanzó con acciones por separado. Lo mismo en referencia al Día del Trabajador, donde cada uno buscó destacarse con sus acciones y palabras en defensa de los trabajadores y en ataque al presidente Milei.

Nos vamos a detener en el accionar de Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el sector de Kicillof ya que tiene relación directa con Olavarría. En el marco de la movilización que la CGT y la CTA, el gobernador se reunió con los máximos referentes sindicales. Daer, Godoy, Yasky, Acuña, entre otros estuvieron ahí. Al lado de Kicillof estuvieron varios ministros, entre ellos, el de Trabajo, Walter Correa. Y hubo presencia olavarriense: Liliana Schwindt estuvo en primera fila, al lado de la asesora y su referente, Cristina Álvarez Rodríguez.

En el intercambio, los sindicalistas reconocieron en Kicillof al gobernador que no cede ante la presión de Javier Milei y que se mantiene en la vereda de enfrente con claridad. Por descarte, apuntan a los restantes gobernadores del peronismo. Y también reconocen la legitimidad de las urnas que lo sostiene.

La hoy concejal de Unión por la Patria habló con los gremialistas y con Correa al cierre de la reunión para plantear la situación de Olavarría, coincidente con la nacional. “Conversamos la situación de Olavarría y también después con el Ministro de Trabajo que conoce porque está atendiendo las cosas allí. Conversamos un poco hacia afuera de lo que pasa en Olavarría. Yo planteo siempre que para cuando estas cosas empiezan a suceder en Olavarría, quiere decir que el resto del país ya tiene problemas graves” dijo Liliana. Destacó no sólo los despidos como problema, sino la falta de creación de nuevos puestos de trabajo.

Ella es la principal referente local del sector del gobernador y va a ser parte de una reunión seccional que se va a concretar el sábado que viene: el 10 de mayo en Tapalqué donde estará el ministro de Gobierno y uno de los principales armadores, Carli Bianco, estrella invitada de VAF desde siempre.

Gustavo Cocconi -el anfitrión-, Laura Aloisi, Chinchu Gasparini y Walter Abarca van a ser parte de esta mesa seccional de MDF donde se esperan también referentes de todas las ciudades de la Séptima.

Será el tercer encuentro de este grupo. Ya hubo uno en 25 de Mayo, convocado por Hernán Ralinqueo, para la presentación y otro en Saladillo, a fines de marzo, donde se conformó la mesa que volverá a reunirse el sábado próximo.

La intención del kicillofismo es no sólo fortalecer su presencia seccional sino profundizarla. Y para ello pretenden que la reunión funcione a modo de un “quién es quién” en cada distrito: que se presenten los referentes locales y regionales de cada agrupación cuyos referentes nacionales o provinciales firmaron el documento de lanzamiento de MDF a fines de febrero. Que fueron muchísimos -acá los repasás – y si bien hubo algunos puntuales de Olavarría –acá los repasas -, hay organizaciones e instituciones que quedaron incluidas por defecto, podemos decir.

Si pensamos en Olavarría es claro que esa “presión” va a colisionar con el armado local. Es que bajo el liderazgo de Maximiliano Wesner y César Valicenti, el peronismo de Olavarría logró un acuerdo inédito que llevó a la victoria electoral de 2023 y que se ha sostenido. Nos referimos a la convivencia y acuerdo de las agrupaciones que hacia arriba no solo no conviven sino que se enfrentan directamente. Wesner y Valicenti responden al sector que llamamos “kirchnerismo”, pero aún así no van al choque públicamente contra Kicillof como sí lo hacen otros referentes, Mayra Mendoza y Máximo Kirchner por caso.

En ediciones anteriores hemos contado que, en el marco de ese conflicto interno, anteponen la “paz local”: el armado propio y los acuerdos establecidos hace dos años tienen prioridad por sobre la disputa hacia arriba. Y sumamos que de hecho, la propia Liliana Schwindt y su aliada Telma Cazot integran el bloque oficialista en el Concejo Deliberante.

¿Qué va a pasar el sábado próximo? ¿Servirá como demostración de fuerza del kicillofismo? ¿Veremos más “caras” de Olavarría en la foto de MDF? ¿Tendrá consecuencias en el armado local del oficialismo? Por ahora sólo tenemos preguntas. En el entorno del gobernador ensayan posibles escenarios de cara al cierre de listas bonaerenses, con distintos grados de conflictividad, y quieren estar preparados. La dueña de la llave del PJ ahora es Cristina Fernández. Ese dato no es para nada menor.

Cortitas

Más actividades en el Frente Renovador. El martes pasado, en Ciudad de Buenos Aires, se llevó adelante la primera jornada de la Fundación Encuentro, que tuvo la participación de Eduardo Rodríguez como integrante de la Comunidad Programática de Cultura de la Fundación que preside Sergio Massa y, vale decir, tuvo una de las primeras reapariciones públicas desde su derrota en las presidenciales 2023. Es un espacio que sigue debatiendo el futuro del espacio “siempre en clave de unidad”.

Intendentes que cortan sueldos. Sorprendió -para mal- la decisión de dos intendentes de la Sexta Sección Electoral que anunciaron no sólo la emergencia económica en sus distritos, sino que hubo recortes fuertes incluso a los trabajadores municipales. Se trata de Saavedra-Pigüé y Guaminí, conducidos por Matías Nebot (vecinalismo) y José Nobre Ferreira (Unión por la Patria), respectivamente. Nebot bajó un 13% de salarios de funcionarios, concejales y hasta los trabajadores municipales, que aceptaron en asamblea. En Guaminí congelaron salarios, y hasta cortaron subsidios sociales para tratar de frenar la crisis. Todos le apuntaron al estrangulamiento económico de Milei a la Provincia, y por consiguiente e los Municipios.

Avanza la condonación de deudas a Municipios. ¿Se acuerdan que en plena crisis por la pandemia se creó el fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal, con la intención de apoyar a los distritos bonaerenses en su lucha contra la propagación de la enfermedad? Bueno, en las últimas horas avanzó un proyecto que le da el espaldarazo final a la condonación de esa deuda, que se pateó bastante (5 años, si nos ponemos a pensar) y que la Provincia iba a empezar a retener por estos días. ¿La interna del peronismo está en este tema? Sí, está.

CAMMESA reclama 20.000 millones de Coopelectric. Ese monto representa la facturación de casi 15 meses de la cooperativa. Son datos que surgen del informe que el Jefe de Gabinete nacional, Guillermo Francos, ofreció en la Cámara de Diputados de la Nación. La de Olavarría, es una de las cooperativas de la provincia que tiene la proporción más alta. En Radio Olavarría consiguieron los datos.

El newsletter

