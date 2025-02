Barrio Carlos Pellegrini: Los vecinos esperan respuestas de Coopelectric

A 10 días que un golpe de tensión de 380 Volts quemó gran cantidad de dispositivos electricos y electrodomesticos. Quieren una reunión urgente con la Cooperativa y exigen respuestas.

El domingo 26 de enero a las 17 horas, una falla en una línea de tensión que suministra el servicio de energía eléctrica a los vecinos de barrio Carlos Pellegrini provocó que alrededor de 20 familias sufrieran la quema de instalaciones eléctricas, electrodomésticos y dispositivos.

Los vecinos convocaron a En Línea Noticias en la Plaza del Barrio para visibilizar el reclamo ante Coopelectric por las deficiencias del servicio y el reclamo por los electrodomésticos y dispositivos eléctricos quemados de los cuales no han recibido respuestas de la Cooperativa.

Uno de los vecinos que es de profesión electricista explicó que, «hubo un problema con un aislador que, se juntaron fases con el neutro y voló el neutro de la parte de la subestación, que no es una subestación, es un transformador que alimenta al barrio.»

El vecino señaló que, «debido a eso, bajó 380 volts a todos los domicilios monofásicos y obviamente volando la mayoría de los electrodomésticos de los vecinos. Ante la situación, bueno, cada uno individualmente tuvo que hacer después el reclamo en las oficinas de Coopelectric para plantear qué es lo que se nos había quemado.»

Otros vecinos señalaron que en las oficinas de la Cooperativa no tuvieron las mismas respuestas, «a todos nos dijeron cosas distintas,» explicaron.

Afirmaron que la multiplicidad de respuestas les genera no solo desinformación sino también incertidumbre.

Unos de los primeros vecinos del barrio explicó que «hace años que viene con problemas de bajas y subas de tensión constantes y el barrio ha crecido exponencialmente en los últimos años muchísimo y bueno, lo que Coopelectric no hace es invertir en el tendido eléctrico.»

Los vecinos le dijeron a En Línea Noticias, que alguien de la Cooperativa de electricidad se reúna con los damnificados y les expliquen cómo son los pasos a seguir para efectivizar el reclamo. «Queremos que nos transmitan un poco de tranquilidad con respecto a qué van a hacer con todos los artefactos que se nos quemaron a todos los vecinos, nos están pidiendo algunos que inclusive tengamos que poner informes técnicos, de gente inclusive matriculada y algunas cositas más, que los vecinos no están en condiciones de poder pagar cada uno un técnico para que se verifique qué son los artefactos que debido a ese problema se quemaron.»

«Estamos desinformados y un poco desahuciados porque no se presentó absolutamente nadie de Coopelectric, con una voz oficial al respecto.»

Otro vecino indicó que «mientras no pongan una subestación el barrio va a tener siempre el mismo problema, baja y suba de tensión, cortes de luz constantes. Esta semana, toda la semana se cortó la luz, no da para más y no te dan respuesta de nada y la gente está sin heladera y nadie vino a dar la cara, es lamentable.»

Una vecina señaló que, «Coopelectric dijo que, el problema es que hay muchos vecinos enganchados y que como no los denunciamos se generan esos problemas de tensión. Si hay muchas personas enganchadas no es nuestro problema ni tampoco nuestra responsabilidad detectarlos y denunciarlos, Para eso pagamos las facturas y el servicio.»

Son más de 20 familias afectadas, dentro de los daños contaron que, «todo lo que es a plaqueta voló todo, las heladeras nuevas tienen plaquetas, los lavarropas automáticos, televisores, voló todo, con suerte que no se prendieron fuego las casas, tuvieron una cuota de suerte de que no se prendió fuego a una casa. A una vecina se le prendieron fuego los plafones.»

«El tema es que va a seguir pasando el tiempo y como dice mi vecino acá, hay gente que está sin heladera, que no se puede estar con este calor sin heladera, personas que están con problemas de salud y deben guardar remedios, no se puede vivir así, a la de Dios, en todos los veranos pasa lo mismo, nos quedamos sin luz, eventualmente cuatro horas, tres horas, seis horas del sábado, si no me equivoco, en algunos sectores, seis horas sin luz, plena hora de la tarde y lo que más nos molesta es que no hay una respuesta, de qué va a hacer Coopelectric.»

«Queremos cosas concretas, queremos que al barrio se nos atienda como corresponde, que nos respeten porque no nos han atendido como corresponde con la empatía que se merece la situación en las oficinas de Coopelectric.»

