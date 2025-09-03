Barrio Pikelado: Vecinos denuncian fallas de construcción en viviendas TUVI

Un grupo de vecinos del Barrio Pikelado, denuncian y reclaman al municipio fallas en la construcción de las viviendas TUVI tradicionales que entregó el ex intendente y candidato a senador Ezequiel Galli.

En una nota que ingresaron por mesa de entradas a la comuna donde se formalizó la preocupación ante de los vecinos, para alertar sobre graves problemas estructurales en las viviendas, las cuales fueron adjudicadas a través del decreto N° 3693 hace solo unos meses.

Según el documento, que fue ingresado en la Mesa de Entradas de la Municipalidad, las casas están mostrando un rápido deterioro. Los vecinos afirman que, a poco tiempo de mudarse, comenzaron a notar rajaduras en las paredes y revoques, un problema que se ha agravado con el tiempo.

La situación ha escalado, ya que las fallas ahora son más evidentes e incluyen el ingreso de humedad y filtraciones de agua. «En el interior, por encima del piso, brota agua», detalla la nota, mientras que «en las paredes por arriba del zócalo aparecen manchones de humedad».

La principal preocupación de los vecinos es la aparente falla en la construcción de los cimientos. El documento señala que en el exterior de las casas se observan rajaduras a lo largo de toda la estructura, a la altura de la capa aisladora, sugiriendo una terminación incorrecta del trabajo en la base de los inmuebles.