Belgrano hizo historia: le ganó a River y se consagró campeón del Torneo Apertura

Belgrano de Córdoba derrotó agónicamente 3-2 a River Plate en el estadio Mario Alberto Kempes y se consagró campeón del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol por primera vez en su historia.

El equipo cordobés dio vuelta el resultado en los minutos finales y desató una verdadera fiesta en Córdoba, en una final que tuvo emociones hasta el último instante.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el “Millonario” comenzó en ventaja con un gol de Facundo Colidio a los 18 minutos del primer tiempo. Sin embargo, Leonardo Morales igualó el encuentro a los 26.

En el complemento, Tomás Galván volvió a poner arriba a River a los 14 minutos y parecía encaminar al equipo dirigido por Eduardo Coudet hacia el título. Aunque sobre el cierre apareció Nicolás “Uvita” Fernández para cambiar la historia.

El delantero marcó a los 40 y a los 43 minutos del segundo tiempo para empatar y luego sellar el 3-2 definitivo que le dio a Belgrano el primer campeonato de liga de su historia.

Además, el conjunto dirigido por Ricardo Zielinski se transformó en el primer campeón de liga de Córdoba. A nivel nacional, es el segundo título para un club cordobés en poco tiempo, luego de la Supercopa Internacional conquistada por Talleres en 2025, también frente a River.

Para River, en tanto, la derrota significó un duro golpe en el cierre del semestre, antes de afrontar la última fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana ante Blooming de Bolivia, el próximo miércoles en el estadio Monumental.