Bomberos trabajaron en un incendio de pastos frente a los barrios San Carlos y UTA

Personal de Bomberos Voluntarios intervino este sábado en un incendio de pastos naturales desatado en un predio ubicado en la intersección de la avenida Trabajadores y la calle Muñoz, frente a los barrios San Carlos y UTA.

La dotación concurrió al lugar a bordo de la Unidad N° 11, luego de haber trabajado en el control del siniestro registrado previamente en el Depósito Judicial, situado en la zona del Barrio Eucaliptos. En ese sector, las llamas habían afectado terrenos del predio pero no alcazó a los vehiculos secuestrados.

En el predio de Trabajadores y Muñoz, el fuego afectó un frente de aproximadamente 100 metros por 30. Según se informó, la rápida intervención permitió contener las llamas, dado que la magnitud del foco ígneo presentaba riesgo de descontrolarse y extenderse hacia zonas linderas. (En Línea Noticias)