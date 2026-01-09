Bomberos Voluntarios de Olavarría: diciembre cerró con más de 100 intervenciones y un incremento de incendios forestales

Importante incendio en el depósito de supermercados Tres Estrellas.

El Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Olavarría cerró diciembre de 2025 con un alto nivel de actividad, marcado principalmente por el incremento de intervenciones vinculadas a incendios, en el inicio de la temporada de verano.

Según el balance estadístico oficial difundido por la institución, durante el último mes del año se contabilizaron 118 salidas y servicios, desarrollados tanto en el casco urbano como en zonas rurales y rutas del Partido de Olavarría. El informe refleja una intensa demanda operativa, acompañada por guardias preventivas permanentes y actividades de capacitación.

Entre las intervenciones realizadas se destacan 22 incendios, que incluyeron siniestros en viviendas, vehículos, pastizales y residuos, una situación que se repitió con mayor frecuencia en el contexto de altas temperaturas y condiciones climáticas propias del período estival.

Además, se registraron 11 intervenciones por accidentes, en su mayoría siniestros viales, y 9 rescates y asistencias, que comprendieron tanto a personas como a animales.

El informe también da cuenta de 45 servicios de guardia, tanto operativas como preventivas, con presencia permanente en el Cuartel Central, destacamentos y distintos eventos especiales desarrollados durante el mes. A esto se sumaron 31 actividades vinculadas a capacitaciones, prácticas operativas y tareas institucionales, consideradas clave para el fortalecimiento profesional del personal.

Desde la Asociación Bomberos Voluntarios de Olavarría destacaron el compromiso y el esfuerzo de cada integrante del Cuerpo Activo durante diciembre. «El balance del mes expone no solo la intensidad del trabajo operativo, sino también la continuidad de una labor sostenida que combina intervención en emergencias, prevención y formación permanente al servicio de la comunidad», dijeron desde la Asociación de Bomberos.