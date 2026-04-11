Bomberos Voluntarios de Olavarría fue sede de la primera reunión regional del año

En el Cuartel Central de Bomberos Voluntarios de Olavarría se llevó a cabo la primera reunión regional del año, con la participación de representantes de los cuarteles de General Alvear, Cacharí, Del Carril, Saladillo y Tapalqué.

La reunión fue dirigida por el presidente de la Región Centro Centro, Jorge Greco, acompañado por el consejero titular y presidente de la A.B.V.O., Hugo Fayanás.

Entre los temas tratados se destacaron cuestiones vinculadas a subsidios, próximas capacitaciones y cursos a nivel regional, además de aspectos administrativos y organizativos.

También se analizó la situación de los cuarteles en relación a la temporada de verano 2025/26 y su impacto en cada una de las localidades.

La jornada permitió fortalecer el trabajo conjunto entre los distintos cuarteles, consolidando la articulación regional de cara a un nuevo año de actividad.

Finalizada la reunión, los presentes compartieron una cena de camaradería y posteriormente regresaron a sus ciudades.

De aquí en adelante, se realizarán reuniones mensuales que permitirán dar seguimiento a los temas planteados y planificar el trabajo regional durante todo el año.