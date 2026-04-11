Bomberos Voluntarios de Olavarría fue sede de la primera reunión regional del año
Representantes de los cuarteles que integran la región se reunieron en el Cuartel Central para coordinar acciones, capacitaciones y lineamientos de trabajo para 2026.
En el Cuartel Central de Bomberos Voluntarios de Olavarría se llevó a cabo la primera reunión regional del año, con la participación de representantes de los cuarteles de General Alvear, Cacharí, Del Carril, Saladillo y Tapalqué.
La reunión fue dirigida por el presidente de la Región Centro Centro, Jorge Greco, acompañado por el consejero titular y presidente de la A.B.V.O., Hugo Fayanás.
Entre los temas tratados se destacaron cuestiones vinculadas a subsidios, próximas capacitaciones y cursos a nivel regional, además de aspectos administrativos y organizativos.
También se analizó la situación de los cuarteles en relación a la temporada de verano 2025/26 y su impacto en cada una de las localidades.
La jornada permitió fortalecer el trabajo conjunto entre los distintos cuarteles, consolidando la articulación regional de cara a un nuevo año de actividad.
Finalizada la reunión, los presentes compartieron una cena de camaradería y posteriormente regresaron a sus ciudades.
De aquí en adelante, se realizarán reuniones mensuales que permitirán dar seguimiento a los temas planteados y planificar el trabajo regional durante todo el año.