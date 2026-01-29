Bomberos Voluntarios de Olavarría recibirán más de 94 millones de pesos desde el gobierno nacional

El Ministerio de Seguridad de la Nación oficializó el reparto de fondos destinados a las asociaciones de bomberos voluntarios de todo el país, según se desprende de la última resolución de la cartera. En total, se distribuirá la suma de $ 100.810.319.998,50 entre 1.062 entidades de primer grado, entre ellas la de Olavarría.

De acuerdo con una resolución del Ministerio de Seguridad a cada una de las asociaciones le corresponde un monto de $ 94.924.971,75.

Estos fondos tienen como destino específico la compra de equipamiento, materiales, equipos de vestuario y elementos para la lucha contra el fuego y protección civil, como así también el mantenimiento de las unidades.

La resolución contempla dos partidas adicionales de $ 7.754.639.995,93 cada una, destinadas a las federaciones provinciales (entidades de segundo grado).

Estos montos se distribuirán de forma proporcional según la cantidad de entidades afiliadas a cada federación y deberán ser utilizados para gastos de funcionamiento, representación y capacitación de los bomberos y directivos de las instituciones.