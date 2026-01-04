Buscan a dos mujeres que levantaron una riñonera con documentación en el centro

Un vecino de la ciudad, solicitó la difusión de un video de seguridad para intentar localizar a dos mujeres que el pasado domingo retiraron una riñonera perteneciente a su hija, Dona Salazar Escarabilli.

Según el relato del damnificado, el hecho ocurrió en la calle Vicente López, entre Alsina y Vicente López, frente al local «Caramel». La joven se encontraba sentada en el umbral de un inmueble desocupado aguardando la apertura de un comercio de indumentaria. Al cruzar para realizar una compra, olvidó su riñonera en el lugar.

Al advertir el olvido minutos después, regresó al sitio pero la pertenencia ya no se encontraba allí. En el registro de las cámaras de seguridad de un comercio de la zona se observa que dos mujeres mayores encuentran el objeto y se retiran con él.

La familia solicita la colaboración de la comunidad para contactar a las personas que aparecen en las imágenes, con el fin de recuperar la documentación personal que se encontraba en el interior. La riñonera contenía carnets de la mutual AMCA y de la obra social OSAM a nombre de Dona Salazar Escarabilli. 2284 22-8839.