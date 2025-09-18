Buscan a un hombre de 36 años

La Policía de Olavarría solicita la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Renzo Toranza, de 36 años. El hombre se ausentó de su domicilio, ubicado en la calle Lisandro de la Torre 4858, ayer, miércoles 17 de septiembre, a las 21:30 horas, y no regresó.

Según la descripción oficial, Toranza, mide 1,65 metros, es de tez blanca y tiene el pelo de color negro con mechas claras. Al momento de su desaparición, vestía un suéter rojo, un chaleco gris, un pantalón y zapatillas.

Cualquier persona que pueda aportar información sobre su ubicación debe comunicarse de manera urgente con el 911 o con la DDI Olavarría a los teléfonos (02284) 431062 o 431065.