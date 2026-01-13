Buscan solidaridad para reparar un foodtrucks olavarriense tras un vuelco en la ruta

Un grave accidente vial afectó a una emprendedora local este último fin de semana cuando regresaba de trabajar en la Fiesta de la Pizza en Bolívar. Mientras circulaba por la ruta, el foodtruck se desenganchó y volcó, lo que provocó daños totales en la estructura del vehículo, el horno, materiales de trabajo y herramientas diarias.

La propietaria, quien es sostén de familia, manifestó que el vehículo representa su único medio de vida y sustento para sus tres hijos.

Ante la magnitud de las pérdidas materiales y la imposibilidad de operar el puesto de manera habitual, se inició una campaña para recaudar fondos que permitan costear las reparaciones necesarias.

Cómo colaborar

Para quienes deseen realizar donaciones, se encuentra disponible el siguiente alias de cuenta: enboca.365.

Asimismo, la emprendedora adelantó que durante los días viernes, sábado y domingo próximos realizará una venta de comida (hamburguesas, papas fritas y empanadas) con el objetivo de generar ingresos adicionales para afrontar los gastos de reconstrucción.

Si bien aún resta definir la modalidad y el punto exacto de venta —que podría centralizarse en su domicilio particular o en el espacio de Remada Verde—, los interesados en realizar pedidos o solicitar información pueden comunicarse directamente al número de teléfono de la propietaria.