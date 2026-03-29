Calles anegadas y alerta por tormentas intensas en Olavarría

​El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso a muy corto plazo por tormentas fuertes y lluvias intensas para Olavarría y la zona. La advertencia tiene vigencia hasta las 10:14 de este domingo.

​Debido a las precipitaciones, se registran calles anegadas en distintos sectores de la ciudad. Los reportes indican complicaciones principalmente en los barrios Villa Floresta, Juan Martín de Pueyrredón y Mariano Moreno.

​Ante esta situación, se procedió al corte de tránsito en varios puntos del casco urbano. Las autoridades solicitan a la población evitar la circulación vehicular y peatonal para prevenir incidentes y no interferir con el drenaje del agua.