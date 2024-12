Cambia, todo cambia

De la inminencia de Coceba al posible regreso de Femeba. De Galli casi adentro de LLA, a estar casi afuera. De programas que funcionaban bien en PAMI, a los cambios. La playa de camiones clausurada.

Por Volver a las Fuentes, de Josefina Bargas y Alexis Grierson

De Coceba a Femeba

De un extremo a otro, con una movilización en el medio, acusaciones y una sorpresa que por ahora no tiene firma pero, como se suele decir en estos casos, tiene cola, cuatro patas y dice miau: se llama convenio de IOMA con Femeba.

Pero para llegar acá tenemos que recorrer un camino turbulento.

Lunes. El presidente del Colegio de Médicos de Olavarría, Andrés Stratta, confirmó a Martín Rodríguez que volvió a poner en consideración de los federados de la institución la posibilidad, concreta, de que se acuerde con Coceba. Lo justificó por dos razones: la primera es que los afiliados llevan más de dos meses sin soluciones y muchos tienen pedidos desesperados de respuestas. El segundo, que varios médicos tienen muchos afiliados de IOMA como pacientes, y el corte los perjudicó económicamente hasta volver la situación casi insostenible.

Un punto importante: dejó en claro que si se acordaba con Coceba (que deslizó que tenía grandes chances) era porque “fue la única opción que IOMA nos dio”. Retengan esto porque para el desarrollo de la historia será importante.

En concreto, Stratta señaló que “queremos trabajar, los valores de IOMA y Coceba son similares, y ¿por qué Coceba? No lo sabemos, ni es algo que es tan importante para mí al menos. El médico que necesita atender a pacientes por IOMA lo tiene que hacer porque van dos meses, y el afiliado necesita tener opciones de atención”.

Martes. Fue el Día del Médico. Los autoconvocados por IOMA fueron al Círculo Médico a pedir soluciones a los médicos, pero por una razón en particular: tras varias insistencias y gestiones, desde IOMA le facilitaron a los autoconvocados un correo donde la obra social le ofrecía al Círculo Médico….conveniar directamente. Sorpresa.

Agustín Mestralet, gremialista y referente de este grupo, dijo que el motivo del banderazo era porque están “sin ningún tipo de solución a la vista y con especulaciones que se dan en los medios, pero sin la transparencia de las negociaciones que se están teniendo y los afiliados siendo convidados de piedra y espectadores”.

Y allí, revelaron que “el 30 de septiembre desde la atención primaria del IOMA, a cargo de Federico Lombardo, mandaron un mail al Círculo Médico diciendo que en virtud que se cortaba el convenio con FEMEBA los médicos de Olavarría afiliados al Círculo podían seguir atendiendo, si lo deseaban, por medio de un convenio directo similar al que funciona en La Plata y en otras ciudades”.

Esto chocaba de frente con lo que dijo Stratta un día antes. De hecho, se conocieron situaciones de tensión en el ingreso de algunos médicos y los autoconvocados. Otra vez, todo en el aire. “Ya no sabemos quién miente” dijeron en diálogo con los medios.

Viernes. Femeba sorprende con un comunicado interno y anuncia…que llegó a un acuerdo con IOMA para volver a oficiar de intermediario entre la obra social y los médicos en toda la Provincia. Si lo del martes fue una sorpresa, a esto no se lo vio venir nadie. De verdad.

Ante cualquier consulta sobre el tema, la respuesta era “sé lo mismo que ustedes”; “me enteré por los medios”; “cuesta creer por cómo avanzaba lo otro”. Médicos, dirigentes, políticos, todos sorprendidos.

Lo concreto es que después un poco se bajó la espuma. Se trata de un principio de acuerdo verbal, que para ser principio está plagado de detalles que parecen cerrados. Sin embargo, Femeba emitió un segundo comunicado pidiendo tener mayor reserva -que se transformó en prudencia, porque los detalles se conocían todos- de lo anunciado minutos atrás.

Repasemos: IOMA pagó la deuda que tenía con Femeba. Ese punto es clave para destrabar la reanudación de negociaciones. Pero hay un punto que, a nuestro entender, es mucho más importante.

En el comunicado, Femeba anunciaba que finalizarían el contrato de cápitas y pasarían a una nueva modalidad de trabajo: un convenio por prestación donde la titularidad del mismo, la facturación y la representación estarán a cargo de FEMEBA, y el pago de las prestaciones se realizará directamente a la Entidad Primaria. Este cambio permite, según se logró saber con especialistas, tener “un mayor control de los ingresos que tendrá la Federación” y representaría una ganancia para IOMA en torno a no perder dinero y menos en este contexto.

En caso de que se firme el convenio (¿la semana próxima?) todo pasará a las entidades primarias. En caso de Olavarría…el Círculo Médico. Teniendo en cuenta el peso y la injerencia de Femeba en la institución, la aceptación sería el paso lógico.

Aún quedan dudas de cómo se confeccionó el acercamiento, los dichos de todas las partes (incluso la del propio gobernador Kicillof que dijo que no querían más intermediarios) y quién saldrá favorecido de este conflicto. Porque sabemos quiénes son los perjudicados, los afiliados. Pero en esta puja de poderes, habrá ganadores.

De todos modos, cautela. Como se dice en los deportes: “hasta no ver la firma…”.

Speroni mueve el avispero

En una semana donde la gestión nacional estuvo en cuestión por la situación con los jubilados, en lo político pasaron muchas cosas. Fiel a su estilo, el coordinador seccional de La Libertad Avanza, Alejandro Speroni, dio pistas de lo que viene. Dijo que el ex intendente Ezequiel Galli “no suma” en el espacio libertario, pero no le cerró la puerta a su incorporación. Eso sí, si va a pasarse, tiene que ser claro y concreto en su visión, nada de “especulación” de cara a las legislativas de 2025. Cuestionó los liderazgos locales y catalogó de “fracaso” del espacio tener dos bloques en el HCD. ¿Palo para Celeste Arouxet? Sí, aunque también para él mismo.

Habló en FM Sapiens y dio detalles de lo que ya más o menos se sabía: una reunión de seguimiento con los coordinadores de los distritos de la Séptima, entre los que se encuentra Celeste Arouxet. Pero lo analítico -y lo jugoso- llegó después.

En principio, y en medio de tantas tensiones internas, pidió “elevar la vara, asumir que tenemos que mejorar, prepararnos, estudiar, convocar a los mejores de cada distrito. Y evitar las rencillas internas. Los personalismos, el narcisismo”. De hecho, esta frase la ató directamente con la ruptura del bloque en monobloques y luego en un bloque aparte de dos concejales, los “titulares” de La Libertad Avanza que fundaron “Por más libertad”.

Si bien catalogó el hecho como un “evidente fracaso” y apuntó contra Arouxet, Speroni tiene una forma particular de concatenar los hechos y armarlos: en la autocrítica, se sumó. “Hice todo lo posible para que no se dispersaran, que no se vayan a otras fuerzas políticas, algo que podría haber ocurrido. El interbloque no hubo manera, las heridas no están del todo subsanadas, formaron su bloque pero lo veo con optimismo. Lo peor ya ocurrió que fue la fractura de bloque”.

De todas maneras, se mostró esperanzado en un posible regreso, más allá de que las sensaciones que dejaron -tanto en on como en off- Marcelo Petehs, Adela Casamayor y Pedro Magallanes es de un no retorno irreversible. ¿Qué lo hace pensar en un regreso? Reconocer a Arouxet como “coordinadora de distrito, lo dicen de manera solemne. A mí eso me hace pensar que tarde o temprano van a volver a unirse todos. Y seguramente con concejales de otras fuerzas”.

Y si bien desmintió que Pareja sepa, esté al tanto y acompañe la decisión de los ediles díscolos de LLA a nivel local, tienen de parte de Speroni un “respaldo total”. De hecho, dijo que “si el espacio decide expulsarlos yo lo lamentaré mucho, tomaré decisiones, pero los respaldo plenamente. Mientras sea coordinador de la Séptima los respaldo, es la forma de sanar esa herida. E invitar a aquellos que generan ese tipo de divisiones a modificar sus estilos, su manera de convocar a los otros, respetarlos”.

De a poco, empezó a meterse en la compleja situación del Pro. Un Pro de Olavarría que pasó de prácticamente sellar una alianza con La Libertad Avanza a señalar, en voz de Ezequiel Galli, que son una fuerza “local” con su sello “Juntos por Olavarría”.

Parece que a Speroni este acuerdo mucho no le cuadra. No al menos en los términos que públicamente se conoció. Incluso, con una posible candidatura local de Ezequiel Galli en este posible acuerdo con Arouxet-Lascano. “Hay otros que están especulando hasta último momento. Eso confunde. Yo siempre dije que había que hablar con todos. Pero de ahí a anticipar posibles alianzas es prematuro y no es conducente. Genera desconcierto en la población y en los potenciales dirigentes que se podrían sumar. Un error de timing, de precipitarse por ansiedad”. ¿Palo para Arouxet, Lascano y Ezequiel e Hilario Galli?

Speroni confesó que ofició de mediador entre Galli y Arouxet para una reconciliación después de “terminar un vínculo muy afectado, con improperios, descalificaciones mutuas, parecía inconcebible que pudieran conversar”.

“Ezequiel Galli es de otro partido, no es de La Libertad Avanza. Y es un hombre que administró dos veces a Olavarría, anticipó su salida, pidió licencia. No creo de ninguna manera que sume en La Libertad Avanza. Debe generar perplejidad entre los vecinos y sé que la genera porque tengo mucho vínculo en Olavarría. Confunde. Debemos transmitir claridad desde los Municipios. Si se pasara como hizo Patricia Bullrich bueno, macanudo. Faltan mucho para las elecciones” fue, quizás, el título político del mundo libertario de la semana.

Pero siempre hay un pero. Dijo que Diego Santilli está “en la misma” que básicamente es una posición especulativa de cara a las legislativas para sostener poder, con un Pro que quedó -y sigue- eclipsado tras el aluvión Milei. Sin embargo, a fines de esta semana el periodista Pablo Lapuente (LetraP) confirmó que el “Colo” estuvo en la Casa Rosada y su acercamiento es cada vez más concreto, más allá de los cientos de gestos que tuvo en redes sociales para con el movimiento libertario.

Pero entonces, ¿qué pasa con el liderazgo de Celeste Arouxet? Dijo que se evidencian “resistencias” en su liderazgo, mientras que “hay un cuestionamiento evidente que debe ser superado. Tienen que aparecer otras figuras. No creo en el liderazgo monolítico. Ni siquiera en el de Milei. Me sumé a La Libertad Avanza sabiendo que Milei tiene su tiempo y hay que acompañarlo, tienen que aparecer nuevos referentes, nuevas figuras”.

Incluso, puso en cuestionamiento un valor que la oposición considera un baluarte en la coyuntura local: “‘Hay que unirse para oponerse a Wesner’. ¿Están seguros que Wesner es el gran enemigo? Por ahí está enmascarado y confunde al electorado” cerró el particular y duro Speroni.

En medio de todo esto, el rol de Alejandro Carrancio. Marplatense, integra el área que encabeza Daniel Scioli a nivel nacional, y un dirigente que tiene un peso más provincial que seccional. Es el dirigente con el que Ezequiel Galli mantuvo algunos contactos y sirve de una referencia que supera al de Speroni, que se evidencia está enfrentado con Arouxet (al menos en una guerra más fría) y que se opone -a su modo- a la llegada de Galli. Es complejo, pero armando el rompecabezas se expone una división en un movimiento libertario que le falta bastante para ser más sólido. Esto, sin contar el resto de los espacios que buscan su lugar en LLA, como Pro-Libertad, el espacio de Espert, y varios etcéteras. Necesitaremos, de acá al cierre de listas del año próximo, un LaLibertadAvanzólogo.

Los jubilados, la angustia, las colas

Un presunto “reseteo” en un programa de acceso a remedios al 100% de PAMI generó enojo, incertidumbre y una medida que todavía no queda del todo clara. ¿Por qué? ¿PAMI no tiene datos de sus afiliados? ¿Tanto cuesta el déficit cero? Repasemos.

PAMI a nivel nacional determinó que todos los inscriptos en el Programa de acceso a remedios al 100% de cobertura debían inscribirse de nuevo. De forma personal, y con un formulario que es muy complejo. Falta que pidan pelo de dragón, y los tres goles de River contra Atlético Mineiro por Copa Libertadores. Imposible.

Pero además el universo de jubilados que pueden acceder a este beneficio se achicó. Si bien Guillermo Lascano (titular de PAMI local) desmintió dicho achique y señaló que los requisitos son los mismos, cuesta entender la toma de una medida que cuenta con los datos de afiliados. Sobre todo porque implica que aquellos que quieran el beneficio deben ir a la Agencia Local, hacer la cola, sacar el turno, hacer el trámite, incluso buscar presupuestos en farmacias para saber cuánto vale el remedio que toman. Miren lo que es el trámite online, sin ir más lejos: https://x.com/lilianafranco20/status/1865123664099700815

Pasó lo esperable: larguísimas colas de jubilados preocupados, con incertidumbre y muchos que preveían que se quedarían afuera. En un contexto donde, recordemos, los beneficios alcanzan hasta jubilados que cobran 500 mil pesos mensuales, con remedios que además de sufrir importantes incrementos este año, ya de por sí implican un gasto grande para los jubilados. ¿Conclusión? Muchos eligen qué remedios tomar y cuáles no. Con todo lo que eso implica.

Algo de esto contó la titular del Colegio de Farmacéuticos, María Celeste Fernández Chaves, quien tuvo durísimas críticas a la decisión. ¿Quiénes son los portadores de malas noticias? Los farmacéuticos, dado que muchos de ellos le notificaron a los jubilados de estos cambios…y les cobraron sin la cobertura. No son, precisamente, los más queridos por muchos. Y consideran que es una injusticia, claro está. No sólo por ser los receptores de críticas que no les corresponde, sino por la medida en sí.

Guillermo Lascano explicó y trató de llevar la máxima tranquilidad posible, aunque señaló que toda la reestructuración implica que todos los afiliados que deseen el beneficio deberán hacer el trámite otra vez. Con turno, acompañados por familiares, con facilidades, pero hay que hacerlo. “Vamos a hacer una revisión de caso por caso, por eso es importante iniciar el expediente para poder evaluarlo y darle una respuesta inmediata” dijo y agregó que “Todo afiliado tiene derecho a iniciar su trámite y que sea evaluado en forma individual”.

Pero además…sorpresa. Desde inicios de mes EMO dejó de ser la empresa de emergencias de PAMI en Olavarría y ahora lo es Samak, oriunda de Mar del Plata y que se jacta de tener 30 años de servicios de este tipo.

Lascano avizoró, en diálogo con Radio Universidad, que el nuevo servicio debiera ser “de excelencia” tal como valoró el de EMO, del cual se mostró sorprendido del corte porque además de ser local era una empresa que brindaba un servicio de altísima calidad. “Desde marzo que yo entré hasta ahora, la verdad que el servicio era de excelencia. Así que por calidad de servicio no es. Desconozco los motivos. No hay una resolución, una notificación de por qué se ha cambiado la digamos la prestadora” dijo, textual.

Según averiguó este newsletter, el corte de EMO lo habría dado la misma empresa por una deuda que PAMI aún no saldó, que intentó cobrar pero parece una misión imposible. Tras no llegar a acuerdos, se terminó el vínculo. Y ahí llega Samak.

Muchos afiliados ya acudieron a servicios locales ante la incertidumbre de qué hará esta empresa radicada en Mar del Plata que, se entiende, estaría preparando -si no es inminente- su radicación de una sede local. Por lo pronto, dispusieron un 0800 para atender las emergencias y los traslados programados.

Pero para cerrar este tema, se estima que se vendrán días y días de colas fuera de PAMI. Y una incertidumbre que puede disiparse con el correr de los días. Pero quién sabe.

Clausurado

Y así como quien no quiere la cosa, el área de Control Urbano del Municipio clausuró una playa de camiones ilegal que hacía más de 20 años funcionaba en un predio lindero a La Máxima y cuyas tierras son propiedad del Sindicato de Trabajadores Municipales. La trama, compleja, como todo lo que últimamente proviene de la compleja relación Ejecutivo-STMO. Pero tratemos de desarmar un caso que tiene contradicciones, acusaciones y, ahora, una treintena de camioneros damnificados.

El caso se conoció por la mañana del jueves: oficialmente se indicó que se encontraron con esta situación “en controles de rutina en el rubro”. Es una playa de camiones ubicadas en tierras que el STMO compró en 2022 y son de su propiedad.

Están ubicadas en Trabajadores al 5300, detrás de La Máxima. Si hacemos memoria, son tierras en las que se anunció, incluso, que el STMO realizará un barrio con el avance y desarrollo de viviendas.

Incluso, en una nota enviada al Concejo Deliberante en 2020, relataron el camino de esas tierras: fueron cedidas al Sindicato de Camioneros, luego cedidas a la Cooperativa de Transporte de Olavarría Limitada donde funcionaba…una playa de camiones, y posteriormente devueltas al Municipio. Allí el gremio las compró, por un valor de 40 millones de pesos dos años después.

Pero volvamos. Según se reconstruyó horas después, los inspectores dieron la oportunidad a los camioneros que saquen sus vehículos del lugar y se le puso la faja de clausura, cerrando sus puertas. Si bien se especulaba con la instalación de un taller mecánico que funcionaba en el lugar, se indicó que no tendría afectación en el hecho, sino que estaría ubicado a algunos metros y no guarda relación con la clausura (más allá de las condiciones en las que esté instalado, que no vienen al caso).

Lo concreto es que diciembre arrancaba con otra denuncia de irregularidades del gremio de Municipales tras varios cuestionamientos y medidas que tomó la gestión Wesner con trabajadores, con mecanismos que venían de varios años y un largo etcétera.

Pero el Sindicato emitió un comunicado en el que se defendió, aunque dejó una serie de inconsistencias en torno al relato: admitió que compró las tierras y las pagó, pero nunca se firmó el boleto de compra-venta dado que “el Gobierno Municipal no concretó el desalojo total de sus actuales ocupantes”.

Acá aparece la situación del taller mecánico: el STMO denunció que forma parte del debate de las tierras ya que “viven personas que han ocupado el espacio de manera ilegal”. Hasta que no sean desalojadas, el sindicato insistió en que no firmará el boleto de compra y venta, documento que permitirá avanzar con la escrituración.

Admitieron que funciona una playa de camiones hace más de 20 años, pero intentaron desligarse de la explotación comercial del lugar. De hecho, señalaron que tras dialogar con los choferes que dejaban los camiones en ese lugar les pidieron “un gesto de buena voluntad por parte del Sindicato para poder continuar en ese espacio y no tener que dejar los camiones en la calle con el peligro que implica para el resguardo de su capital y las molestias y denuncias de los vecinos”.

Este punto es confuso. Si bien el “gesto de buena voluntad” existe (porque los camioneros continuaron dejando sus vehículos en la playa) había una contraprestación por ello. Es decir, no era un gesto, era un negocio.

En el medio de la controversia, Jorge Scotton para En Línea Noticias reveló que en la puerta de la playa de camiones clausurada había un cartel que, firmado por La Mutual (del STMO) solicitaba que para pagar por estacionar debían acudir a la sede ubicada en General Paz al 2800 con DNI, cédula verde y la documentación tanto del chasis como el acoplado. Ese cartel, que explicitaba la explotación del lugar, fue retirado horas después.

Pero pasarían más cosas: al otro día, los choferes que dejaban sus vehículos fueron al lugar y quemaron gomas en protesta por el cierre de un lugar que entienden es clave para su labor, no sólo por la seguridad que brindaba sino que además porque no tienen dónde estacionar los camiones si no es en lugares no habilitados.

En diálogo con Claudia Bilbao, expresaron que algunos dejaban los camiones hace 23 años en el lugar, y expresaron que el predio era explotado por el Sindicato: indicó que había personas que gestionaban el lugar de día y de noche, y que tras un robo de cubiertas hace poco más de 6 meses, el propio secretario general del STMO, José Stuppia, colocó cámaras de vigilancia y reflectores para mejorar la seguridad.

Confirmaron y ratificaron que le pagaban al sindicato vía La Mutual una suma de 50 mil pesos mensuales, y se mostraron muy preocupados porque “Stuppia sabía que había una playa de camiones y una metalúrgica y ahora quiere el lugar vacío” y que el problema “son los camiones”.

De hecho, aprovecharon para pedirle al Municipio que avance con una playa de camiones que permita resguardar el vehículo y evitar dejarlo en lugares peligrosos, en zonas prohibidas e incluso evitar robos o daños en los vehículos.

Lo concreto es que ahora no hay explotación del predio, no queda claro cuáles son los pasos a seguir…y una treintena de camioneros revelaron cómo era la lógica de funcionamiento pero quedaron sin respuestas. Y, otra vez, una situación irregular que expone la falta de controles de muchos años.

Hay más

Neonatología vuelve a Cemeda. Si bien hubo anuncio la semana pasada, el lunes fue la presentación del convenio público-privado entre el Municipio y Cemeda S.A. Hubo varias mejoras en los 22 lugares de baja, media y alta complejidad para neonatos: refuerzo de guardias, mayor personal y una mejor contención para pacientes no sólo de Olavarría sino de toda la región.

Paritarias. El viernes -y en el marco de varias tensiones por varios temas- el Municipio y el Sindicato volvieron a verse en mesa paritaria. Fue una reunión sin grandes novedades: presentación de estado de situación, primer acercamiento y compromiso de volver a reunirse la semana próxima.

Marcha del Orgullo. Se realizó la décima edición, con importante convocatoria y marcha por las calles. El principal reclamo estuvo dirigido al Municipio: que cumpla con la ordenanza de cupo laboral trans. También pidieron mayores medidas de inclusión en el sector privado y las principales críticas políticas estuvieron orientadas al Gobierno de Javier Milei.

El newsletter

Esta publicación es la edición de este domingo del newsletter Volver a las Fuentes que escriben Alexis Grierson y Josefina Bargas. Tiene un sistema de suscripción económica y aportes únicos al que se puede acceder aquí.

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp