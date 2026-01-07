Cambio de hábito en Olavarría: las uniones convivenciales se triplicaron y ya superan ampliamente a los matrimonios

Mientras el matrimonio tradicional continúa perdiendo terreno en Olavarría, las uniones convivenciales registraron en 2025 un crecimiento sin precedentes y marcaron un récord histórico en el distrito.

Según datos oficiales del Registro de las Personas, durante el último año se inscribieron 896 uniones convivenciales, una cifra que triplica ampliamente la del año anterior y redefine el modo en que las parejas formalizan su vínculo.

El salto es contundente: En 2024 se habían registrado 326 uniones convivenciales, por lo que el incremento interanual fue del 174,8%. En apenas doce meses, esta modalidad sumó 570 inscripciones más, consolidándose como la opción predominante frente al matrimonio.

La comparación con los casamientos resulta aún más elocuente. Durante 2025 se celebraron en Olavarría 281 matrimonios, lo que implica que hubo más de tres uniones convivenciales por cada matrimonio formalizado en la ciudad. El dato confirma un cambio profundo en las elecciones sociales y jurídicas de las parejas locales.

La evolución de los últimos años muestra que la tendencia no es aislada. En 2020, en plena pandemia, se habían registrado apenas 77 uniones convivenciales. A partir de allí el crecimiento fue sostenido: 269 en 2021, 312 en 2022 y 405 en 2023. Si bien en 2024 se observó una baja coyuntural, el salto de 2025 no solo compensó esa caída, sino que llevó el registro al nivel más alto desde que existen datos oficiales.

Este fenómeno aparece directamente vinculado con la caída de los matrimonios. Tras el pico de 432 casamientos en 2023, la cifra descendió a 384 en 2024 y volvió a caer en 2025. En solo dos años, los matrimonios se redujeron casi un 35%, mientras que las uniones convivenciales crecieron de manera exponencial.