Cambio del huso horario en Argentina: ¿qué implica y cómo afectará la vida cotidiana?

La Cámara de Diputados de la Nación le dio media sanción al proyecto de ley que propone un cambio del huso horario de Argentina retrasando una hora en los relojes, medida que está fundamentada en la crisis del consumo energético.

El proyecto, presentado por el radical Julio Cobos, busca llevar el huso horario al que estaba vigente en 1969, considerando la reducción del consumo de electricidad como una cuestión de largo plazo y al mismo tiempo, una cuestión coyuntural: el impacto en los precios de gas, petróleo y carbón producto del conflicto en Medio Oriente y la guerra entre Ucrania y Rusia. En tanto, de acuerdo a la propuesta de Cobos, la modificación también traería beneficios para la salud.

¿Cuántos husos horarios tiene el planeta? ¿Qué representan? ¿Por qué es válido que puedan modificarse? ¿No hay una sola hora? Todas esas preguntas – y otras – se disparan de inmediato de esta propuesta del cambio de horario que, en este caso, implica retrasar los relojes.

Para profundizar en el tema, hay dos conceptos que son cruciales para comprender de qué se trata el cambio de huso horario: la hora solar y la Hora Oficial.

La hora solar es una medida del tiempo fundamentada en el movimiento aparente del Sol sobre el horizonte. Toma como referencia el instante en el que el Sol pasa por el meridiano, su punto más alto en el cielo, denominado mediodía.

La Hora Oficial, en cambio, es una convención instaurada culturalmente, que permite que una franja de la Tierra comparta el mismo horario en función de su meridiano. La definición del huso horario oficial más adecuada sería aquella que se ajuste lo más posible al paso del Sol por el meridiano, es decir, al mediodía solar.

Hecho el planteo, es necesario ahondar en los beneficios de la propuesta. Andrea Pattini, investigadora del CONICET en el Instituto de Ambiente, Hábitat y Energía (INAHE-CONICET), explicó la importancia de reconsiderar el huso horario oficial en el país a partir de criterios geográficos, biológicos y energéticos.

“Los husos horarios son las veinticuatro zonas horarias en las que se divide la Tierra, y representan el tiempo que le toma al planeta girar sobre su propio eje. Determinan la hora de una zona geográfica a partir del meridiano de Greenwich, desde donde se deben sumar o restar horas, según corresponda”, indicó la especialista en un comunicado de la entidad científica.

“Argentina adhirió en 1920 al huso horario UTC -4; esto quiere decir, cuatro husos horarios al oeste del meridiano de Greenwich. Este huso -4 es el que efectivamente atraviesa la mayor parte del territorio nacional, quedando una franja occidental sobre el huso -5”, precisó.

Con toda la polémica que se armó a propósito del proyecto de ley para cambiar el huso horario (con hache, por favor), valen dos aclaraciones. EL ESPÍRITU DEL PROYECTO ESTÁ BIEN: debemos cambiar de huso horario -3 a -4, que es el que nos corresponde. ¡Bien ahí! — Diego Golombek (@DiegoGolombek) August 21, 2025

¿Por qué el actual huso horario está equivocado?

En total, Argentina ha tenido unos 57 cambios de huso horario en períodos irregulares, considerando las alternancias entre horario de invierno y de verano. Actualmente, no se realiza cambio de hora en verano.

Pattini hizo un repaso histórico de cómo se estableció el actual huso horario de Argentina, dando cuenta de que luego de varias modificaciones, está errado. “En 1930 se decidió comenzar a alternar el huso -4 con un horario de verano en el huso -3, con el objetivo de aprovechar la luz natural durante los amaneceres más tempranos del verano; esta alternancia se abandonó en 1970, quedando por error el horario en -3”, explicó. Y agregó: “Luego de haber comenzado con el huso horario geográficamente adecuado (UTC -4 desde 1920), hoy el país se rige por la Ley 26.350 que establece que la Hora Oficial Argentina es UTC -3. Esto es importante destacarlo, ya que ninguna parte del territorio nacional se encuentra geográficamente ubicada en este meridiano”.

En esa línea, si se toma la salida del Sol, las ciudades del oeste del país tienen un desfasaje horario de alrededor de dos horas, lo que hace que gran cantidad de actividades diarias, comiencen de noche.

Según la especialista, “no iniciar las actividades diurnas con luz natural provoca jetlag social, también conocido como descompensación horaria o trastorno por desfase horario (disrupción circadiana)». Y abundó: «En términos prácticos, el principal estímulo sincronizador es la luz de la mañana, que tiene efectos positivos sobre los niveles de alerta y el estado de ánimo”.

Dado que Argentina presenta niveles importantes de jetlag social, y con el objetivo de mejorar los parámetros de salud pública, rendimiento académico y productivo, reducir el ausentismo escolar y la siniestralidad vial, se recomienda que el país adopte el huso horario UTC -4, que acerca la hora solar a la Hora Oficial por la cual, por convención, se rigen las actividades diurnas.

En definitiva, qué huso horario debe regir en un país, es una decisión que impacta en las actividades cotidianas y productivas. «El Sol marca la duración de las horas de luz natural de forma rítmica y predecible: si queremos hacer un uso sustentable de esta luz, debemos aprovecharla para iluminar», concluyó Pattini.