Cambios en la Secundaria: “Que no haya repitencia no quiere decir que no haya exigencia”

Luego de que la Provincia presentara los cambios en la escuela secundaria que incluyen la eliminación de la repitencia, el director de Educación, Alberto Sileoni, salió a defender el nuevo esquema que empezará a regir en 2025 y aseguró que buscarán que no baje el nivel de exigencia.

“Estamos discutiendo una actualización de la secundaria con más asistencia para salir de un paradigma clásico de 100 años que no mejora la vida de los estudiantes. Es cierto que no hay repitencia, pero que no haya repitencia no quiere decir que no haya exigencia”, aseguró el funcionario de Axel Kicillof. Y pese a que admitió que sabían que generaría polémica la iniciativa, remarcó que era “un cambio necesario” y que volver a hacer el año “no aporta nada nuevo”.

“No es un sistema menos exigente el que estamos proponiendo: dos cuatrimestres, volvemos a la nota numérica, tenés que sacarte 7 en cada cuatrimestre. Si tenés 6 y 8 no sirve, tenés que tener por lo menos 7. Vamos a tratar de entrar en un sistema menos secundario y más universitario, en donde aquella materia que ya aprobaste no la tengas que volver a aprobar. Hoy si aprobás Matemática de primero, pero repetís el año porque te llevaste más de tres previas, tenés que volver el año que viene a aprobar Matemática de primero. Nos parece que no es el camino. El camino es salir de ese esquema”, amplió en diálogo con Radio 10.

En un territorio donde existen 4700 escuelas secundarias con 1.700.000 chicos, el ministro dejó en claro que a los jóvenes le causa un “enorme desaliento” recursar todo el año, y que por ello desde la gestión de Kicillof buscan transitar nuevos caminos. “Vamos a cuidar a los chicos, va a haber una libreta digital para que chicos y padres sigan la trayectoria, un módulo de acompañamiento cuando entrás a la escuela. Salir del primario y entrar al secundario cuesta, vamos a acompañar, también para dar los exámenes”, enumeró.

Mientras, el funcionario admitió que conocían que habría “resistencia de los sectores de siempre”, ante los cuestionamientos que hicieron los opositores a Kicillof, que le endilgaron que fomenta la falta de incentivo y el facilismo. “Sabíamos el impacto que iba a causar. Pero tenemos un gobernador que nos anima a ir para adelante. Estamos trabajando con 3 mil y pico de directores desde hace un año y medio, con docentes, con estudiantes. O sea que no es un piletazo, está muy trabajado, pensado. Hemos aprobado esto. No lo apruebo yo, lo aprueba un Consejo de Educación que es pluripartidario. Hemos trabajado con cuidado para que sea por unanimidad. Después se traduce con que sacan la repitencia y siga, siga. Pero la verdad es que hay mucho trabajo. No es una ocurrencia de un día. Sabíamos que iba a tener impacto, pero es por el mejoramiento de la escuela. Que se queden tranquilas las familias, los docentes; vamos a trabajar con ellos y explicar lo que tenemos que explicar”, marcó el director de Educación.

Según explicó Sileoni, de diez chicos que arrancan, seis terminan en tiempo, dos un poco más tarde y dos abandonan. “No nos importan tanto los que terminan más tarde, mientras terminen… El tema es los que abandonan. La repitencia, que todo el mundo coincide en que no aporta nada nuevo al aprendizaje, era uno de los obstáculos que más desalentaba la trayectoria de los chicos”, justificó. (DIB)