Caminos Rurales: Dos oferentes para obras de mantenimiento, limpieza y reparación de alcantarillas

El Municipio de Olavarría informa que en la mañana de este martes se llevó a cabo la apertura de cotizaciones de la Licitación Pública 25/2025, que contempla obras de mantenimiento, limpieza y reparación de alcantarillas en caminos rurales del Partido de Olavarría.

El pliego fue confeccionado desde la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la comunidad rural y asegurar un adecuado medio de traslado y un canal de salida de la producción local se llama a licitación para realizar dichos trabajos, que alcanzan a la totalidad de los caminos del Partido, tanto sean primarios, secundarios o terciarios.

El acto se desarrolló en el Palacio Municipal, encabezado por el secretario de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos Orfel Fariña y el Director de Licitaciones Ezequiel Lorenzo.

Vale recordar que, debido a la amplitud que presenta la red vial, se ha decidido dividirla en dos zonas, Zona A con una extensión total de 1045,85 km, y Zona B que comprende 1073,97km. En ambos casos, se contó con la participación de dos oferentes.

Zona A

Proponente N° 1: Sacchi Rubén Horacio, quien cotizó la suma 184.520.000 pesos.

Proponente N° 2: Claudia Susana San Román, quien cotizó la suma de 175.900.000 pesos.

Zona B

Proponente N° 1: Sacchi Rubén Horacio, quien cotizó la suma 149.610.000 pesos.

Proponente N° 2: Claudia Susana San Román, quien cotizó la suma de 175.900.000 pesos.

De acuerdo con lo que se indicó desde la Dirección de Obras Rurales del Municipio, a cargo del Ing. Mariano Arrignón, los trabajos consistirán en la eliminación de todo tipo de material o residuo que obstruya el libre paso del agua a través de la alcantarilla, permitiendo de este modo el mantenimiento de un buen drenaje. De igual manera, se efectuará la limpieza y encausamiento de los cursos de agua existentes, tanto al ingreso como a la salida de la misma.

También se incluyen las tareas de reparación de alcantarillas, el reemplazo de tubos dañados, la reconstrucción de secciones, y la conservación de la tapada mínima. Se repararán las secciones o bien se reemplazarán los caños rotos, de manera individual, cuando fuese posible. De lo contrario se cambiará la alcantarilla completa, debiendo realizar en ambos casos una base firme, donde se asienten perfectamente la alcantarilla.