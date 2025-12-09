Caminos rurales: el Municipio trabaja con 12 motoniveladoras y más de 20 frentes activos

El Municipio de Olavarría difundió un nuevo informe sobre los trabajos realizados en la Red Vial Rural. El período abarca del 21 de noviembre al 9 de diciembre. En ese marco, el documento detalla tareas en las seis zonas del Partido.

Actualmente se sostienen más de 20 frentes activos, con 12 motoniveladoras, 4 retroexcavadoras, 4 retropalas y 7 camiones volcadores.

La Dirección de Obras Rurales explicó que las últimas lluvias, en algunos casos superiores a 100 milímetros, obligaron a reorganizar recorridos. Sin embargo, durante los últimos días se verificaron mejoras en gran parte de la traza. De este modo, fue posible retomar trabajos pendientes del invierno y la primavera.

La Red Vial Rural cuenta con 2300 kilómetros, divididos en seis zonas. De esta manera, se facilita el seguimiento del estado de los caminos y la asignación de maquinaria.

Acopios, organización y más maquinaria

Durante este período se consolidaron acopios de tosca en Recalde, Muñoz, Santa Luisa, La Sobana y Ruta 60 frente a San Quilco. Gracias a ello, se reducen costos de traslado y se aceleran los trabajos de bacheo y alteo. Además, se sumaron equipos dedicados al mantenimiento de alcantarillas, lo que refuerza la capacidad operativa.

Zona por zona: principales intervenciones

Zona 1 – Empresa Ancat SA

En este sector se realizaron trabajos de bacheo y reconformado en el camino 78-2-53 (San Quilco – La Pepa). Las tareas se hicieron junto a una retroexcavadora y un camión volcador.

Por otra parte, hubo intervenciones en Recalde – Blanca Grande, la 226 vieja, la bajada del km 358 y caminos hacia Di Salvo.

Asimismo, se completó un trabajo integral en 78-2-89 (Las 4 Naciones) con tosca del acopio de Recalde.

Luego, los equipos fueron trasladados a San Quilco para resolver varios puntos críticos.

Zona 2 – Empresa Ancat SA

En la 226 vieja se lograron dos alteos: uno en Las Piedritas y otro en Haras Blanca Chica.

Además, la próxima semana se avanzará sobre los caminos 78-2-10, 78-2-13, 78-2-14 y 78-2-15.

En paralelo, se saneó un pantano histórico frente a la Escuela 34. En consecuencia, se elevó el terraplén con material de cunetas y quedó preparada la zona para su estabilización.

Zona 3 – Producciones Industriales

En esta zona se intervinieron accesos a Espigas y sectores con ahuellamientos. También hubo tareas en el camino 78-12 (Arroyo Las Flores).

Del mismo modo, en sectores de L’Amalí y 16 de Julio se aportó material para mejorar la transitabilidad.

Por su parte, una de las motoniveladoras ingresó a mantenimiento y retomará trabajos en los próximos días.

Zona 4 – Equipos municipales y Sacchi Hnos.

Los trabajos incluyeron intervenciones en 78-2-27, 078-11, Quelamaito y sectores de Santa Elena.

Luego, se recuperó el camino 78-2-101, que había tenido dificultades durante gran parte del año.

Asimismo, se trabajó en Pellegrini Norte, el desvío de camiones de Sierra Chica y el acceso a E-Grain.

Zona 5 – Producciones Industriales

En la zona Muñoz se avanzó en la obra del camino Muñoz Rocha (078-05). El objetivo es mejorar el escurrimiento del agua y altear la traza.

Hubo tareas en 78-2-50 (Torres), 78-1-49 (Spina) y 078-06 (Pourtalé – Ruta 60).

Finalmente, se saneó una serie de pantanos con tosca acumulada.

Zona 6 – Sacchi Vial

La motoniveladora zonal trabajó en 78-1-45 (Durañona – El Luchador) y en la estabilización de 78-2-46 (Schwab).

También hubo mejoras en 78-07 (La Irene).

Se completaron bacheos en La Totora y La Unión – 16 de Julio.

En ese sentido, en L’Amalí – Santa Luisa continúa la compactación y el desparramo del material acopiado.

Refuerzos y obras adicionales

La empresa Atak SRL mantiene tres camiones batea en el marco de la licitación vigente. Estas unidades trasladan material desde las canteras hacia los puntos definidos por la Dirección.



Por otro lado, la empresa LECON terminó el alteo en La Alicia (78-2-33) y continúa su trabajo en Santa Luisa – L’Amalí con retroexcavadoras y camiones.



Mientras tanto, las empresas San Román y Sacchi Vial e Hijos avanzan con el mantenimiento de alcantarillas en Blanca Grande, La Sobana y zonas cercanas.

Recomendaciones y seguimiento

Las intervenciones se realizan solo en los sectores donde la inspección detecta necesidad. Los tramos en buen estado se mantienen sin cambios.



Por lo tanto, se solicita evitar la circulación durante o inmediatamente después de la lluvia. La medida se ajusta a la Ordenanza 3684/14, que busca reducir el daño en los caminos rurales.

Por último, la Dirección de Obras Rurales recibe reclamos y sugerencias de manera presencial y telefónica.