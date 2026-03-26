Cannabis medicinal: “el médico es la puerta y las estrategias son de los profesionales de la salud”

En el episodio N° 51 de CoNverSo, el doctor Gastón Barreto, investigador y docente de la Facultad de Ingeniería de Olavarría de la Unicen y del CONICET, se refirió al uso medicinal del cannabis y al rol central de los profesionales de la salud.

Durante la charla con Fabricio Lucio, sostuvo que “el médico es la puerta, el médico es el que manda”, y remarcó que las decisiones terapéuticas deben estar acompañadas por profesionales.

En ese sentido, explicó que el cannabis suele aparecer en muchos casos como una opción dentro del tratamiento: “se usa como algo complementario… muchas veces como una estrategia del profesional de la salud cuando otras cosas no hicieron efecto”.

Entre lo complementario y un enfoque más contemporáneo

Barreto señaló que existe también una mirada más actual que incorpora el cannabis desde el inicio del tratamiento: “hay una movida más contemporánea que lo hace jugar como un protagonista desde el momento cero”.

Sin embargo, aclaró que el eje hoy no está en discutir si funciona, sino en cómo se utiliza: “que sirve para dolores es un hecho… lo que estamos discutiendo es el cómo”.

Incertidumbre, dosis y falta de estandarización

Uno de los puntos centrales que marcó es la falta de estandarización en los tratamientos. “Todavía hay bastante incertidumbre… hay dosis dependientes según los cuerpos, no hay algo completamente estandarizado”, explicó.

También vinculó esto con la respuesta individual de cada paciente: “es bastante dependiente del organismo”.

Derecho del paciente y acompañamiento médico

Barreto remarcó además el rol de la decisión individual en materia de salud: “hay una ley de derecho del paciente… cada cual es responsable y tiene derecho sobre su salud y cómo tratarla”.

En ese marco, sostuvo que el médico debe acompañar ese proceso: “habrá alguno más restrictivo que no te quiera acompañar… no correspondería desde mi perspectiva”.

Acceso, autocultivo y Reprocann

Sobre el acceso a los tratamientos, explicó las limitaciones actuales: “conseguir un producto estandarizado en farmacia no lo vas a conseguir”.

Por eso, indicó que muchas veces el camino es otro: “vas a tener que hacerte responsable a través de Reprocann y producirlo vos mismo”.

También mencionó otras alternativas dentro del esquema vigente: “o pedirle a un cultivador solidario o a alguna organización que esté trabajando bajo el esquema de Reprocann”.

Combinación de compuestos y tratamiento del dolor

En relación al tratamiento del dolor, Barreto destacó el rol de los distintos componentes del cannabis: “en dolor juega THC… y hay buenos resultados donde CBD y THC juntos funcionan muy bien para paliar el dolor”.

Sin embargo, fue enfático en marcar límites: “no es mágico, no es la panacea”.

Efectos, tiempos y respuestas del organismo

El investigador explicó que los efectos pueden variar significativamente entre personas. “hay gente que lo tomó y no le hizo nada y lo dejó”, señaló.

Y agregó: “hay otros casos donde hubo que esperar más o menos un mes, siendo constante en la dosificación, hasta conseguir un efecto”.

En ese sentido, advirtió que también existen organismos que no responden: “pueden ser refractarios al efecto del cannabis”.

“No viene a hacer magia”

Finalmente, Barreto resumió el enfoque desde una perspectiva científica: “no viene a hacer ninguna magia… son mecanismos bioquímicos y es una cosa más”.