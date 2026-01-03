Canotaje bajo la luna: el Club Estudiantes inauguró el 2026 con su primera remada nocturna

Foto: Prensa Club Estudiantes

La primera remada nocturna del 2026 ya quedó marcada en el calendario del Club Atlético Estudiantes y se transformó en una experiencia inolvidable para quienes participaron. La propuesta reunió a 60 personas, entre adultos y niños, en una actividad que combinó deporte, naturaleza y encuentro.

La salida tuvo lugar desde el muelle “Agustín Vernice”, en la antesala de la luna llena. Durante el trayecto de ida, los kayaks avanzaron sobre el arroyo al atardecer, mientras que el regreso ofreció una postal especial: la luna reflejada en el agua, acompañando el cierre de la jornada en un entorno natural único.

Tras completar la remada, los participantes compartieron una cena distendida con pizza y gaseosas, reforzando el clima de camaradería que caracteriza a las propuestas del área de canotaje del Club.

La actividad volvió a poner en valor este tipo de iniciativas deportivas y recreativas, pensadas para disfrutar en familia y fortalecer el vínculo entre los integrantes de la comunidad albinegra.