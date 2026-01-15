Cantera Piatti: La radiografía de una deuda de $6.220 millones
Ese número es a octubre de 2025. Los datos surgen del expediente judicial donde se formalizó el pedido de concurso preventivo. Quiénes aparecen como acreedores de la emblemática cantera de Olavarría.
La oficialización del pedido de concurso preventivo por parte Cantera Piatti S.A. le puso números definitivos a una crisis que ya sacudía al sector minero.
Según el expediente que tramita en la Justicia Comercial, el pasivo total de la histórica firma de Olavarría alcanza los $6.220.607.114. El desglose de esa deuda, al que accedió En Línea Noticias, revela un complejo mapa de acreedores que incluye desde los principales bancos del país hasta organismos públicos y proveedores clave de la región.
El informe, certificado por contadores independientes contratados por Piatti fue presentado ante el Juzgado Comercial N° 6, donde tramita el pedido de concurso preventivo. Es importante mencionar que esta deuda que reconoce Piatti en estrados judiciales es hasta el 31 de octubre de 2025.
El ahogo bancario: el peso de la banca pública y privada
Tal como se informó, el «retiro del apoyo» de las entidades financieras fue el tiro de gracia para la empresa. El expediente detalla una deuda con entidades financieras que roza los $1.905 millones.
La banca pública es una de las mayores acreedoras: el Banco Nación lidera la lista con una acreencia de $729,1 millones, seguido por el Banco Provincia con $301,9 millones.
En el sector privado, el impacto es igualmente severo. El Banco Santander reclama $343,8 millones, mientras que el Banco Comafi —mencionado por la empresa como el iniciador del corte de crédito en septiembre pasado— figura con una deuda de $170,8 millones. El listado se completa con el Banco Galicia ($135,5 millones), Banco Macro ($118 millones) y el BBVA ($105,7 millones).
|Entidad Bancaria
|Tipo de Banca
|Monto en Pesos ($)
|Banco de la Nación Argentina
|Pública
|$729.130.417
|Banco Santander Argentina S.A.
|Privada
|$343.832.227
|Banco de la Provincia de Buenos Aires
|Pública
|$301.996.883
|Banco Comafi S.A.
|Privada
|$170.814.717
|Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.
|Privada
|$135.590.279
|Banco Macro S.A.
|Privada
|$118.064.654
|Banco BBVA Argentina S.A.
|Privada
|$105.792.022
|TOTAL DEUDA BANCARIA
|$1.905.221.198
El impacto en Olavarría: Deuda con el Municipio y Coopelectric
Las deudas de Piatti no solo afectan al sistema financiero porteño, sino que golpea directamente a las arcas locales. En el rubro de deudas fiscales, aparece la Municipalidad de Olavarría, con un crédito a favor de $35.787.206.
|Concepto / Tasa
|Mes / Período (2025)
|Monto en Pesos ($)
|Derecho Explotación de Canteras
|Agosto
|$ 9.450.120
|Derecho Explotación de Canteras
|Septiembre
|$ 10.225.439
|Derecho Explotación de Canteras
|Octubre
|$ 10.307.856
|Seguridad e Higiene
|Septiembre / Octubre
|$ 4.852.120
|Otras Tasas Municipales
|Varios
|$ 951.671
|TOTAL DEUDA MUNICIPAL
|$ 35.787.206
Por fuera de las tasas municipales, el impacto llega a los servicios públicos. Coopelectric figura en la nómina de acreedores con una deuda de $9,9 millones. También aparecen empresas de servicios clave para la operatividad local, como Alerta S.C.C., a la que se le adeudan $19,6 millones.
Proveedores e insumos: una cadena rota
El rubro de «Bienes y Servicios» es el más abultado de todos, con un total de $2.853 millones. Aquí se encuentran los proveedores críticos que, según la empresa, ya han comenzado a restringir suministros.
El mayor acreedor comercial es la firma de explosivos Austin Powdr Argentina S.A., con un saldo de $371,4 millones. El listado incluye también a la proveedora de energía mayorista CAMMESA ($23,7 millones) y firmas especializadas en repuestos e insumos dolarizados, como la británica CMS Cepcor ($83,9 millones) y empresas regionales como Bizzozero Hnos ($15,3 millones).
Deuda impositiva y laboral
El fisco nacional es otro de los grandes «socios» en las pérdidas de Piatti. Entre deudas impositivas y de la seguridad social, la AFIP reclama más de $638 millones. A esto se suma un pasivo devengado con el SIPA (aportes y contribuciones) por casi $499 millones, además de deudas con ARBA que superan los $43,7 millones.
|Organismo
|Concepto
|Monto en Pesos ($)
|AFIP
|Deuda Impositiva y Seguridad Social
|$638.256.467
|SIPA
|Aportes y Contribuciones (Devengado No Exigible)
|$498.960.624
|ARBA
|Impuestos Provinciales (Buenos Aires)
|$43.763.535
|Otros Organismos
|Tasas y contribuciones varias
|$8.756.821
En cuanto al rubro laboral, si bien la empresa manifiesta su intención de preservar los 105 puestos de trabajo, el expediente ya reconoce deudas por «Privilegio Laboral» que ascienden a $236,4 millones, cifra que contempla salarios y cargas sociales pendientes al momento de la presentación.
|Concepto
|Descripción
|Monto en Pesos ($)
|Sueldos y Jornales
|Salarios y haberes netos pendientes de pago
|$165.549.338
|Cargas Sociales
|Aportes a Sindicatos y Obra Social
|$42.305.102
|Indemnizaciones y Otros
|Acuerdos, liquidaciones y conceptos especiales
|$28.644.615
|TOTAL PASIVO LABORAL
|$236.499.055