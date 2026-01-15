Cantera Piatti: La radiografía de una deuda de $6.220 millones

La oficialización del pedido de concurso preventivo por parte Cantera Piatti S.A. le puso números definitivos a una crisis que ya sacudía al sector minero.

Según el expediente que tramita en la Justicia Comercial, el pasivo total de la histórica firma de Olavarría alcanza los $6.220.607.114. El desglose de esa deuda, al que accedió En Línea Noticias, revela un complejo mapa de acreedores que incluye desde los principales bancos del país hasta organismos públicos y proveedores clave de la región.

El informe, certificado por contadores independientes contratados por Piatti fue presentado ante el Juzgado Comercial N° 6, donde tramita el pedido de concurso preventivo. Es importante mencionar que esta deuda que reconoce Piatti en estrados judiciales es hasta el 31 de octubre de 2025.

El ahogo bancario: el peso de la banca pública y privada



Tal como se informó, el «retiro del apoyo» de las entidades financieras fue el tiro de gracia para la empresa. El expediente detalla una deuda con entidades financieras que roza los $1.905 millones.

La banca pública es una de las mayores acreedoras: el Banco Nación lidera la lista con una acreencia de $729,1 millones, seguido por el Banco Provincia con $301,9 millones.

En el sector privado, el impacto es igualmente severo. El Banco Santander reclama $343,8 millones, mientras que el Banco Comafi —mencionado por la empresa como el iniciador del corte de crédito en septiembre pasado— figura con una deuda de $170,8 millones. El listado se completa con el Banco Galicia ($135,5 millones), Banco Macro ($118 millones) y el BBVA ($105,7 millones).

Entidad Bancaria Tipo de Banca Monto en Pesos ($) Banco de la Nación Argentina Pública $729.130.417 Banco Santander Argentina S.A. Privada $343.832.227 Banco de la Provincia de Buenos Aires Pública $301.996.883 Banco Comafi S.A. Privada $170.814.717 Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. Privada $135.590.279 Banco Macro S.A. Privada $118.064.654 Banco BBVA Argentina S.A. Privada $105.792.022 TOTAL DEUDA BANCARIA $1.905.221.198

El impacto en Olavarría: Deuda con el Municipio y Coopelectric

Las deudas de Piatti no solo afectan al sistema financiero porteño, sino que golpea directamente a las arcas locales. En el rubro de deudas fiscales, aparece la Municipalidad de Olavarría, con un crédito a favor de $35.787.206.

Concepto / Tasa Mes / Período (2025) Monto en Pesos ($) Derecho Explotación de Canteras Agosto $ 9.450.120 Derecho Explotación de Canteras Septiembre $ 10.225.439 Derecho Explotación de Canteras Octubre $ 10.307.856 Seguridad e Higiene Septiembre / Octubre $ 4.852.120 Otras Tasas Municipales Varios $ 951.671 TOTAL DEUDA MUNICIPAL $ 35.787.206

Por fuera de las tasas municipales, el impacto llega a los servicios públicos. Coopelectric figura en la nómina de acreedores con una deuda de $9,9 millones. También aparecen empresas de servicios clave para la operatividad local, como Alerta S.C.C., a la que se le adeudan $19,6 millones.

Proveedores e insumos: una cadena rota

El rubro de «Bienes y Servicios» es el más abultado de todos, con un total de $2.853 millones. Aquí se encuentran los proveedores críticos que, según la empresa, ya han comenzado a restringir suministros.

El mayor acreedor comercial es la firma de explosivos Austin Powdr Argentina S.A., con un saldo de $371,4 millones. El listado incluye también a la proveedora de energía mayorista CAMMESA ($23,7 millones) y firmas especializadas en repuestos e insumos dolarizados, como la británica CMS Cepcor ($83,9 millones) y empresas regionales como Bizzozero Hnos ($15,3 millones).

Deuda impositiva y laboral

El fisco nacional es otro de los grandes «socios» en las pérdidas de Piatti. Entre deudas impositivas y de la seguridad social, la AFIP reclama más de $638 millones. A esto se suma un pasivo devengado con el SIPA (aportes y contribuciones) por casi $499 millones, además de deudas con ARBA que superan los $43,7 millones.

Organismo Concepto Monto en Pesos ($) AFIP Deuda Impositiva y Seguridad Social $638.256.467 SIPA Aportes y Contribuciones (Devengado No Exigible) $498.960.624 ARBA Impuestos Provinciales (Buenos Aires) $43.763.535 Otros Organismos Tasas y contribuciones varias $8.756.821

En cuanto al rubro laboral, si bien la empresa manifiesta su intención de preservar los 105 puestos de trabajo, el expediente ya reconoce deudas por «Privilegio Laboral» que ascienden a $236,4 millones, cifra que contempla salarios y cargas sociales pendientes al momento de la presentación.