Capturan a un joven con un extenso prontuario en Olavarría

La Comisaría Primera de Olavarría informó hoy sobre la detención de un joven que acumulaba una serie de cargos por diversos delitos. La detención se llevó a cabo en la vía pública, en la intersección de las calles Chacabuco y San Martín.

Se trata de Agustín Nahuel Vivas, de 26 años, sobre quien pesaba una orden de detención emitida por el Juzgado Correccional a cargo de la jueza Dra. Desiata. Vivas está imputado en una causa caratulada como «Hurto simple -tres hechos-, violación de domicilio, daño agravado por haber sido ejecutado en bien de uso público, robo simple en grado de tentativa, desobediencia y resistencia a la autoridad», todos en concurso real de acciones.

El operativo, implementado por el personal del Gabinete Técnico Operativo, se montó en las inmediaciones del domicilio del acusado, logrando dar con él en la vía pública. Tras ser detenido, Vivas fue trasladado a la Comisaría Segunda de Olavarría, donde permanecerá alojado a la espera de un cupo en una unidad penitenciaria.