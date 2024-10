Cinco años después del crimen Carla Cordero se enfrentó a los asesinos de su padre: “fue fuerte verlos a ellos”

Este jueves finalmente comenzó el juicio oral y público por el crimen de Carlos Cordero. Un hecho que conmovió a la ciudad de Olavarría y que ocurrió a fines de junio del año 2019. Tras la sustanciación de la primera audiencia, Carla Cordero habló con En Línea Noticias y expresó sus sensaciones sobre sucedido en la sala de audiencias del TOC N° 2 con sede en el Palacio de Justicia de la ciudad de Azul.

En principio, Carla Cordero le dijo a En Línea Noticias: “nosotros por un lado estamos aliviados de que haya comenzado porque viste que después que se suspendió como cuatro veces y ya pasaron cinco años, la verdad que teníamos un poco de miedo de que se volviera a suspender. Viajamos con mis hermanos, mi cuñada.”

Carla aseguró que fue “fuerte” ver frente a frente a los dos sindicados por el crimen de su padre.

Al mismo tiempo, la hija de Cordero hizo referencia a que una de las juezas que integra el Tribunal haya estado en la audiencia a través de Videollamada. “La verdad nos pareció una vergüenza, una falta de respeto. Nos explicaron de que lo que pasa que la jueza esa está enferma o estuvo enferma y no puede cumplir las horas que tiene que cumplir trabajando, pero para nosotros fue una falta de respeto porque realmente se cortaba mucho la comunicación. No nos pareció muy seria esa parte”, dijo.

“Estamos esperando que se haga justicia y sean condenados con lo máximo que se pueda dar”, señaló Carla Cordero quien destacó el trabajo de la fiscal, Paula Serrano.

En el desarrollo de la charla con En Línea, Carla Cordero expresó las sensaciones de su familia: “Para nosotros es bastante doloroso, nosotros nunca nos olvidamos de lo que pasó y a mi papá lo tenemos siempre presente. De la forma que sucedieron las cosas es medio imposible olvidarte. Para nosotros fue fuerte verlos y ver como los defiende, para nosotros fue fuerte escuchar que los defiendan.”

Al hablar de la sentencia que esperan, Carla Cordero expresó que ellos pretenden que Claudio Daniel “Chaco” Ibarra y su pareja Anabella Landalde reciban la misma pena.

Al respecto, Carla Cordero dijo: “para mí los dos tienen la misma culpa, ella embarazada de ocho meses. Es una atrocidad, esa no es una madre. La verdad que no me importa que tenga dos hijos, a mi no me importa. Yo quiero que ella y él paguen de la misma manera. Pasaron cinco años, no es que fue ayer. Para mí se merecen lo peor, los jueces tienen que actuar como se merecen las dos personas.”

La hija de Carla Cordero no dudó en afirmar que si existiera la “pena de la silla eléctrica” le correspondería a los dos sujetos que están siendo juzgados por el crimen de su padre. “Las personas que son asesinos no van a salir y se van a regenerar o van a actuar de buena forma o van a cambiar su forma de ser. Son asesinos y punto, no van a cambiar”, dijo.

“Los asesinos no cambian”, reiteró en varios pasajes de la charla con En Línea Noticias y agregó, “Esa gente no puede estar suelta en la calle. Como lo hicieron con mi papá, lo pueden hacer con otras personas. Lo que hicieron con papá es realmente terrible: matar a una persona, cortarla, prenderla fuego, y hacer todo lo que hicieron con mi papá, es terrible.”

Por último, Carla Cordero pidió que la Justicia no “defraude a la familia.”

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp