Carlos Priola en CoNverSo: «Sigo viniendo todas las madrugadas a la estación de servicio de Sierras Bayas”

Carlos Priola, referente del sector empresarial de Olavarría y Sierras Bayas, se refirió al presente de sus emprendimientos y al proceso de recambio generacional que atraviesa el grupo familiar que construyó a lo largo de décadas de trabajo.

Durante la entrevista, Priola señaló que, a pesar de su trayectoria y experiencia, continúa involucrado en la actividad cotidiana. “Hoy sigo viniendo todas las madrugadas a la estación de servicio de Sierras Bayas”, afirmó, al describir su rutina diaria.

En ese marco, destacó el papel de sus hijos David, Julieta y Luciana, quienes asumieron responsabilidades en la continuidad del proyecto familiar. Según explicó, su presencia actual tiene como objetivo acompañar ese proceso y aportar su experiencia en una etapa clave de consolidación.

Priola remarcó que el crecimiento del grupo se sostuvo siempre en el esfuerzo, la reinversión y la planificación a largo plazo, valores que busca transmitir a la nueva generación que hoy lleva adelante la actividad.

La entrevista forma parte del ciclo CoNverSo, que se emite a través del canal de YouTube de En Línea Noticias, con conversaciones centradas en trayectorias personales, empresariales y comunitarias de la región.