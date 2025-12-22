Carlos Priola, un emblema del trabajo y el crecimiento de Sierras Bayas, llega a CoNverSo

Este martes 23 de diciembre, a las 20 horas, el ciclo de entrevistas CoNverSo estrenará un nuevo episodio a través del canal de YouTube de En Línea Noticias. En esta oportunidad, el periodista Fabricio Lucio dialoga con Carlos Priola, un referente del sector empresarial de Olavarría y, en particular, de la localidad de Sierras Bayas.

En ese marco, la historia personal y laboral de Priola aparece estrechamente ligada al crecimiento de su comunidad. Su recorrido combina trabajo, inversión y una fuerte identidad local.

Los orígenes en Sierras Bayas

Carlos Priola nació y se crió en Sierras Bayas. Es hijo de inmigrantes sicilianos que llegaron a la Argentina en 1949. Desde muy joven, estuvo vinculado al trabajo.

En ese sentido, durante la entrevista recuerda que a los 12 años ya atendía un almacén del pueblo. “Apenas asomaba la cabeza por el mostrador”, señala al reconstruir esos primeros pasos.

Más adelante, se desempeñó como obrero en la fábrica de cemento San Martín. Esa experiencia, según relata, fue clave en su formación laboral.

El inicio del camino empresarial

Posteriormente, el salto al mundo del transporte llegó junto a Cono Zito, su amigo y socio de toda la vida. Juntos comenzaron con camiones volcadores vinculados a las canteras de la zona.

Con el tiempo, esa sociedad se consolidó. De este modo, sentó las bases de un proyecto que no dejó de crecer y que logró diversificarse en distintos rubros.

Reinvertir para crecer

Durante la charla, Priola reflexiona sobre una de las claves de su trayectoria: la reinversión constante. “Si uno no pide crédito, no crece”, afirma.

En ese contexto, explica que siempre priorizaron renovar la flota de camiones y expandir las estaciones de servicio YPF. Antes que los lujos personales, eligieron apostar al crecimiento del negocio.

Gracias a esa filosofía, pudieron atravesar distintas crisis económicas. Actualmente, el grupo familiar emplea a más de 65 personas.

Automovilismo y una pasión menos conocida

Además de su faceta empresarial, Priola repasa su vínculo con el automovilismo. En particular, recuerda que un auto de su propiedad se consagró campeón del TC Pista.

Ese logro, a su vez, quedó en la historia regional y tuvo como protagonista al piloto Guillermo Tambucci, una etapa que el entrevistado evoca con entusiasmo.

Presente y legado familiar

Hoy, a los 73 años, Carlos Priola continúa presente cada madrugada en su oficina de la estación de servicio de Sierras Bayas. Desde allí, sigue de cerca la actividad cotidiana.

Al mismo tiempo, acompaña el crecimiento de sus hijos David, Julieta y Luciana, quienes llevan adelante el legado familiar.

Finalmente, el nuevo episodio de CoNverSo propone una charla íntima y reflexiva. Se trata de un recorrido por el esfuerzo, la constancia y los valores que marcaron parte de la identidad productiva del Partido de Olavarría.