Caso Abregú: Se escucharon los alegatos y el 1 de abril se conocerá la sentencia

Fotos: Mauro Arias – Archivo



Este miércoles continuó en el Juzgado en lo Correccional N° 1 de Azul el juicio por la muerte de Daiana Abregú, la joven de 26 años que fue encontrada sin vida en una celda de la comisaría de Laprida el 5 de junio de 2022.

Ph: Archivo

Durante la jornada se desarrollaron los alegatos finales: el fiscal, el abogado de la familia y la Comisión Provincial por la Memoria pidieron la condena de la oficial Vanesa Soledad Núñez, mientras que la defensa solicitó su absolución.

La sentencia fue fijada para el próximo miércoles 1 de abril.

El fiscal: incumplimiento del deber y resultado muerte

El representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que quedó acreditado que Núñez incumplió su función de imaginaria, que consistía en custodiar de manera permanente a la única persona detenida.

Planteó que la imputada no advirtió ni impidió el hecho, pese al estado de alteración que presentaba la víctima y que había sido advertido durante toda la jornada.

“Es un rol que la imputada omitió intencionalmente cumplir sin importar las consecuencias que podría traer”, afirmó.

En ese sentido, remarcó que los testimonios fueron coincidentes respecto de la tarea: “Hay que estar, hay que mirar, no paramos, nos movemos, lo seguimos y ese es el rol”.

El fiscal encuadró el hecho como incumplimiento de los deberes de funcionario público y solicitó una pena de un año de prisión de ejecución condicional, dos años de inhabilitación y multa, considerando como agravante el resultado muerte.

La familia: “Entró con vida y murió en manos de la policía”

El abogado de la familia, Sergio Roldán, adhirió a los argumentos del fiscal y reforzó la responsabilidad estatal en lo ocurrido.

Durante su exposición fue contundente: “Daiana entró con vida y murió en manos de la policía”.

En el cierre de su intervención, insistió en el reclamo de justicia y en la responsabilidad que implica la función policial: “Si yo entro vivo a la comisaría, debo salir con vida” y también remarcó la expectativa de la familia presente en la audiencia: “Acá está la familia esperando que se haga justicia”.

Además, solicitó que la sentencia sea comunicada a Asuntos Internos y a la Jefatura de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

La Comisión por la Memoria: pidió una condena más grave

Desde la Comisión Provincial por la Memoria coincidieron con la reconstrucción de los hechos realizada por la fiscalía, pero plantearon una calificación legal más grave: homicidio culposo en concurso con incumplimiento de deberes.

Sostuvieron que la imputada tenía un deber de garante sobre la integridad de la víctima y que su omisión fue determinante en el desenlace.

“Nadie debería morir en una comisaría”, señalaron durante los alegatos.

También destacaron la situación de vulnerabilidad de Abregú desde su ingreso, con un estado de alteración emocional que requería atención constante.

En ese marco, solicitaron una pena de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo y diez años de inhabilitación.

La defensa: “No hay delito ni nexo causal”

El abogado defensor César García pidió la absolución de Núñez y cuestionó la base legal de la acusación.

Sostuvo que no existe una norma específica que regule el rol de imaginaria, por lo que no puede configurarse el delito: “No se puede condenar a un funcionario por violar una costumbre. El artículo 248 exige la violación de una ley”.

También afirmó que no se acreditó el nexo causal entre la conducta de la imputada y la muerte de la joven: “El nexo causal no existió”.

En ese sentido, remarcó que la acusación no logró probar que la imputada haya incumplido su función ni que su accionar haya sido determinante en el resultado.

Además, en el cierre de su exposición, pidió al juez que tenga en cuenta antecedentes jurisprudenciales sobre hechos ocurridos bajo custodia estatal y reiteró su planteo central sobre la falta de prueba suficiente.

Finalmente, solicitó la absolución de su defendida y pidió disculpas por un cruce ocurrido durante la primera jornada del debate.

Definición el 1 de abril

Con los alegatos finalizados, el juicio ingresó en su etapa final. El juez dará a conocer la sentencia el próximo 1 de abril, donde deberá resolver entre las distintas posturas planteadas durante el proceso.