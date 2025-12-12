Confirmaron un caso positivo de hantavirus en Olavarría
En las últimas horas se confirmó un caso positivo de hantavirus en Olavarría. Se trata de un adolescente de 16 años, que permanece internado en el Hospital Municipal “Doctor Héctor Cura”, con evolución favorable y bajo seguimiento médico permanente.
Desde la aparición de los primeros síntomas compatibles con la enfermedad, intervino el equipo de salud del Municipio, junto a las áreas de Epidemiología e Inmunizaciones y Bromatología. El diagnóstico se confirmó tras la realización de los estudios de laboratorio correspondientes.
Cuáles son los síntomas del hantavirus
El hantavirus suele manifestarse entre una y seis semanas después del contagio. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran:
- Fiebre
- Dolores musculares intensos
- Dolor de cabeza
- Escalofríos
- Náuseas y vómitos
- Dolor abdominal y diarrea
- Malestar general
- Tos
- Dificultad respiratoria
Ante la presencia de estos síntomas, se recomienda acudir de inmediato al centro de salud más cercano, ya que el síndrome pulmonar por hantavirus puede ser grave y requiere atención médica urgente.
Qué es el hantavirus
El hantavirus es un grupo de virus que afecta a determinados roedores. Las personas pueden infectarse al inhalar partículas virales presentes en la orina, heces o saliva de estos animales.
Cómo se produce el contagio
La principal vía de contagio es la inhalación de aire contaminado con secreciones de roedores infectados. También puede producirse por:
- Contacto directo con roedores o sus secreciones
- Mordeduras
- Consumo de alimentos contaminados
Medidas de prevención
En viviendas y zonas rurales
- Mantener casas y galpones libres de roedores
- Sellar grietas y posibles accesos
- Guardar alimentos en recipientes herméticos
- No barrer en seco excrementos: humedecer con lavandina (1:10) y limpiar con paño
- Ventilar al menos 30 minutos antes de limpiar lugares cerrados
En actividades al aire libre
- Evitar dormir directamente sobre el suelo
- No acampar cerca de madrigueras
- No manipular roedores vivos o muertos sin protección
- Consumir agua potable
- Mantener los campamentos limpios y sin restos de comida