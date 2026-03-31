Cayó “Cebolla”, el segundo sindicado del millonario robo en Bolívar

Un nuevo avance se registró en la causa por el millonario robo al comercio “La Comarca” de Bolívar. Este lunes por la tarde fue detenido Néstor Osvaldo Palma, alias “Cebolla”, señalado como el segundo autor del hecho.

Según se informó oficialmente desde la Sub DDI Bolívar, Palma se presentó alrededor de las 16:00 en sede policial junto a su abogado defensor y quedó a disposición de la Justicia. Sobre él pesaba una orden de detención vigente desde el 26 de marzo, dispuesta por un Juzgado de Garantías de Olavarría.

El hecho que se investiga ocurrió en la madrugada del 17 de marzo. De acuerdo a la pesquisa, Palma actuó junto a Martín Curima —quien ya había sido detenido— cuando ambos ingresaron a la oficina administrativa del supermercado ubicado sobre avenida Mariano Unzué, en Bolívar.

Tras dañar la puerta de acceso, sustrajeron una caja fuerte amurada al piso que contenía dinero en efectivo, tanto de recaudación como destinado a proveedores, además de herramientas y otros elementos.

La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía de Bolívar, con intervención de la Sub DDI y la comisaría de esa ciudad. Las tareas incluyeron peritajes y análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, lo que permitió avanzar rápidamente en la identificación de los sospechosos.

En ese marco, el mismo día de la denuncia se realizaron allanamientos en los que se secuestraron el vehículo utilizado en el robo, herramientas, dinero en efectivo y prendas de vestir vinculadas al hecho.

Las diligencias continuaron y el 18 de marzo, en un procedimiento realizado en un domicilio del barrio Pompeya, se incautaron $490.000 en poder de Curima, además de su teléfono celular. El análisis de ese dispositivo, junto con informes de telefonía, permitió reconstruir la planificación y ejecución del robo.

Con esos elementos, la fiscalía solicitó las órdenes de detención para ambos imputados. Curima fue detenido el 27 de marzo en una vivienda de calle Leiria, mientras que Palma quedó detenido este lunes.

Durante la investigación también colaboró el Centro de Monitoreo Municipal, que aportó registros clave sobre los movimientos de los sospechosos antes y después del hecho.

Finalmente, se indicó que ambos detenidos también están imputados en otro robo ocurrido el 18 de noviembre pasado en la Sociedad Rural de Bolívar.

En el caso de Palma, además, cuenta con una condena en primera instancia —actualmente apelada— a 4 años y 3 meses de prisión de cumplimiento efectivo por tenencia ilegal de arma de guerra, resistencia a la autoridad, daño y uso de documento falso.