Cayo un olavarriense acusado de intento de homicidio

La información se conoció este viernes. Lo atraparon en Sauce Grande.

Con información de La Nueva

Personal de la comisaría de Monte Hermoso y efectivos del Operativo Sol lograron la detención de Sergio Nicolás Laffitte, un joven de 26 años que era intensamente buscado por la justicia de Olavarría.

La captura se concretó este viernes en la localidad balnearia de Sauce Grande, tras una serie de tareas investigativas y vigilancia encubierta que permitieron localizarlo en una vivienda de la calle Seclantás al 2000.

Laffitte se encontraba oculto en la zona costera luego de haber evadido varios allanamientos realizados previamente por la comisaría Segunda de nuestra ciudad. El joven está señalado como el presunto autor de dos hechos de extrema gravedad ocurridos en la última semana.

El primero de ellos se registró el pasado 25 de enero y está caratulado como homicidio Criminis Causa en grado de tentativa, en el marco de un robo agravado por el uso de arma de fuego donde resultó herido un joven de 25 años.

Además, se le adjudica un asalto a punta de pistola ocurrido apenas dos días después en la estación de servicio YPF RAM, ubicada en la intersección de las avenidas Colón y Urquiza, donde resultó damnificado un joven de 24 años.

Tras su captura, el detenido quedó a disposición del Juzgado de Garantías N° 02 a cargo de Carlos Eduardo Villamarín y de la UFIJ N° 10 de la doctora Mariela Cecilia Viceconte. Se espera que en las próximas horas sea trasladado a Olavarría para prestar declaración indagatoria.