Celebración emotiva en la Escuela N° 4 en el Día del Maestro

Fotos y video: Mauricio Latorre

Con un emotivo acto, la comunidad educativa de la Escuela Primaria N° 4 de Olavarría celebró el Día del Maestro y rindió un sentido homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, padre de la educación pública en Argentina.

La jornada estuvo marcada por la alegría y el reconocimiento a la labor diaria de los docentes, quienes recibieron un cálido aplauso por su dedicación y compromiso. Uno de los momentos más destacados del encuentro fue la entrega de reconocimientos especiales a varios maestros de la institución, generando un ambiente de profunda emoción y gratitud.

La directora de la escuela destacó la importancia de la figura del maestro como pilar fundamental en la formación de las futuras generaciones.

La ceremonia contó con números musicales a cargo de los alumnos, que llenaron el salón de música y color, completando una jornada inolvidable para toda la comunidad escolar. El evento no solo sirvió para conmemorar una fecha importante, sino también para fortalecer los lazos entre docentes, alumnos y familias, en un marco de respeto y valoración mutua.