Cementos Avellaneda presenta “Mi Espacio Soñado”, un ciclo de cápsulas sobre transformaciones reales

Una propuesta audiovisual para redes sociales que pone en valor las transformaciones reales y el vínculo emocional con los espacios.

Cementos Avellaneda lanzó Mi Espacio Soñado, un ciclo de cápsulas audiovisuales que invita a descubrir el antes y el después de espacios transformados y la historia detrás de cada proyecto.

La propuesta se presenta en formato de reel y estará disponible también en historias destacadas, con cápsulas que combinan emoción, testimonios reales y detalles del proceso de transformación.

La conducción está a cargo de Lulu Biaus, quien entrevista a los protagonistas de cada historia y recorre junto a ellos los momentos clave del cambio.

En esta primera etapa, el ciclo aborda tres casos reales:

una sala de música construida en el sótano de una casa antigua recuperada;

un fogonero en una casa de campo construida desde cero, concebido como espacio de encuentro familiar y con amigos;

una cocina que integra historia y modernidad, y se vuelve el corazón del hogar y de un emprendimiento gastronómico.

“Mi Espacio Soñado” nace con el objetivo de conectar con las personas desde sus propias historias, destacando el rol de los espacios como escenarios cotidianos donde se construyen vínculos, recuerdos y nuevos comienzos.

El contenido estará disponible en las redes sociales de Cementos Avellaneda, donde la comunidad también es invitada a participar compartiendo cuál sería su “espacio soñado” y la historia detrás de ese deseo.

Ya se puede ver la presentación del ciclo en el perfil de Instagram de Cementos Avellaneda (Link).

