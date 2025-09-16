Cementos Avellaneda proyecta construir una playa de cargas y el gobierno le traspasó más de 5000 metros de vías

La empresa Cementos Avellaneda se encuentra proyectando una nueva playa de cargas y, en ese sentido, este martes se oficializó que el gobierno nacional le traspasó más de 5000 metros de vía.

La decisión la determinó el Ministerio de Economía de la Nación.

Según se desprende de la Resolución publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía desafectó estas vías y sus terrenos aledaños que estaban bajo la concesión de la empresa Ferrosur Roca.

En términos técnicos se indica que la nueva playa de cargas de Cementos Avellaneda se ubicará sobre el Ramal La Providencia a la altura de la Progresiva Km. 344,9 partido de Olavarría. Es así que para su ejecución se requiere la desafectación de 5302 metros de vías y la remoción, en principio, de 2100 metros de vías sin actividad que se ubican desde la progresiva km. 346.1 a la progresiva km. 348.2 .

Así es que la playa de cargas estará constituida por tres) vías para maniobras, cargas y/o descargas aledañas al nuevo trazado de la vía principal, dos de esas vías de cargas conformarán la playa de cargas de carácter público, manteniendo Cementos Avellaneda Sociedad Anónima una vía de carga para su uso privado en su predio particular.

La Gerencia de Planificación y Control de la entonces Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIFSE) entre distintos fundamentos para avalar la cesión de esta vías explicó: «el proyecto redunda en una reducción de los costos de producción, lo que impacta en la actividad económica, generando mayor competitividad y accesos a nuevos mercados”.

Además desde el organismo agregan que «gracias al proyecto se podrían subir al transporte por ferrocarril, aproximadamente 1 millón de toneladas adicionales. Este aumento de la carga no es en absoluto despreciable, si se considera que actualmente todo el sistema ferroviario argentino mueve en promedio por año 20 millones de toneladas en los últimos años.»

En términos comparativos se indicó que la carga que mueve actualmente Ferrosur Roca, operadora de la línea Roca de cargas, este monto representa aproximadamente el 25% de toda la carga actual que se transporta.

Se dejó aclarado además que Ferrosur Roca Sociedad Anónima, en su carácter de concesionario, informó que no posee observaciones que formular a la propuesta de Cementos Avellaneda Sociedad Anónima respecto a la construcción de una nueva playa de cargas, como así también a la desafectación de la concesión del sector comprendido desde el km. 346.1 hasta fin de rieles del Ramal R.72 actualmente bajo la órbita de la concesión.