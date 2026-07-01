Cerca de 600 estudiantes participaron de una nueva edición de Sociales

La actividad se desarrolló el martes en el Complejo Universitario y reunió a alumnos de distintos establecimientos educativos, quienes participaron de 25 talleres sobre arqueología, periodismo, comunicación, educación, antropología y otras disciplinas que forman parte de la propuesta académica de la Facultad.

Durante la apertura, el decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Gustavo Flensborg, destacó la convocatoria alcanzada por la iniciativa y valoró que los estudiantes continúen eligiendo este espacio para conocer la oferta académica de la institución y proyectar su futuro. Además, remarcó el carácter público y gratuito de la Universidad y sostuvo que, además de brindar formación profesional, promueve una perspectiva crítica para la construcción de ciudadanía.

En tanto, el vicedecano Nicolás Casado puso en valor la posibilidad de contar con una universidad pública en Olavarría. «Tenemos una universidad cerca de nuestras casas, por la que podemos pasar todos los días, y eso es algo que no sucede en todos lados», expresó.

De la apertura también participaron la secretaria Académica, Suyai Compagnon; la secretaria de Investigación y Posgrado, Constanza Caffarelli; la subsecretaria General, María Bevacqua, e integrantes del equipo organizador. Desde la Facultad también destacaron el trabajo conjunto con inspectoras e inspectores, equipos directivos y docentes de las escuelas que participaron de la jornada.

A lo largo del encuentro, los estudiantes recorrieron diferentes propuestas que combinaron actividades prácticas con contenidos vinculados a la vida universitaria, la ciudadanía, la comunicación y el uso de tecnologías digitales.

Los talleres abordaron temas como alfabetización mediática, informacional y digital; producción de medios; antropología, arqueología y patrimonio; ingreso a los estudios superiores; derechos, inclusión, arte, cultura, identidades e inteligencia artificial.

Como ocurre en cada edición, la jornada finalizó con sorteos y un espacio de intercambio entre estudiantes, docentes y organizadores.

Sociales en Acción se realiza desde hace 26 años y se consolidó como una de las principales propuestas de articulación entre la Facultad de Ciencias Sociales y las escuelas secundarias de Olavarría y la región, con el objetivo de acercar a los jóvenes a la experiencia universitaria antes de definir su futuro académico.