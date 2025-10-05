Cerca de un millar de olavarrienses participaron de la Peregrinación 2025 a Luján

Este sábado tuvo lugar la Peregrinación 2025 a Luján y de la misma participaron cerca de un millar de olavarrienses.

El número es estimativo y resulta de un calculo realizado en función de los distintos colectivos que partieron en horas de la madrugada desde las distintas parroquias de la ciudad y las localidades.

Los olavarrienses peregrinaron caminando a Luján partieron desde las paradas ubicadas en Moreno o General Rodríguez.

En la 51° edición de la celebración, la Iglesia Católica eligió el lema “Madre, danos amor para caminar con esperanza”.

Vale decir que la actividad se inició este sábado con una misa central desde las 7 en el «kilómetro 0» ubicado en el Santuario de San Cayetano de Liniers

