César Valicenti: «vamos a trabajar para contribuir al derecho a la educación»

El Diputado Provincial (MC), César Daniel Valicenti asumió, formalmente, en su asiento en el Consejo General de Cultural y Educación de la Provincia de Buenos Aires.

Valicenti llegó a ese cargo tras ser nombrado por la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y, más tarde, oficializado con un decreto del gobernador Axel Kicillof.

En redes, donde publicó imágenes de la asunción, César Valicenti dijo: «asumo esta nueva responsabilidad en el Consejo General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires con el compromiso de aportar al fortalecimiento de la escuela pública y al acompañamiento de la comunidad educativa.»

El ex Legislador Provincial prometió, «desde este lugar vamos a trabajar para contribuir al derecho a la educación de las y los bonaerenses y al desarrollo del sistema educativo provincial.»