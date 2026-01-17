Chingotto brilló en Mar del Plata: sólido debut y triunfo en el Summer Pro Padel

El olavarriense Federico Chingotto tuvo un estreno destacado este viernes en el Betsson Summer Pro Padel, certamen que se desarrolla en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata y que cuenta con transmisión en vivo por Disney+ Premium. Junto a Franco Stupaczuk, el número 3 del ranking mundial se impuso con autoridad por 6-4 y 6-4 ante la dupla española integrada por Juan Lebrón y Momo González, en el partido más relevante de la jornada inaugural.

Desde el inicio del encuentro, Chingotto y Stupaczuk dejaron en claro que llegaron al torneo con ambiciones competitivas reales. La pareja argentina, la de mejor ranking combinado del certamen, tomó rápidas ventajas en el primer set, manejó los tiempos del juego y cerró el parcial con solvencia, combinando solidez táctica con pasajes de alto vuelo técnico que hicieron vibrar al público marplatense.

En el segundo set, Lebrón y González lograron equilibrar el trámite y llevaron el partido a intercambios más largos y disputados. Sin embargo, lejos de incomodarse, el olavarriense y su compañero mostraron jerarquía en los momentos decisivos, se adueñaron de los puntos clave y sellaron el triunfo sin dejar margen para la reacción española.

El convincente debut ratifica el gran presente de Federico Chingotto, uno de los máximos referentes del pádel argentino a nivel mundial, y lo posiciona como uno de los grandes protagonistas del torneo que reúne a varias de las principales figuras del circuito internacional.