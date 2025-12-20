Choque en Pringles y Grimaldi: un motociclista fue trasladado al hospital municipal

Tapa
Por En Linea Noticias 0

​Un siniestro vial se produjo este sábado en la intersección de avenida Pringles y Grimaldi, dejando como saldo a dos personas con heridas de diversa consideración. El hecho ocurrió cuando un automóvil y una motocicleta, que circulaban en el mismo sentido, colisionaron al intentar realizar una maniobra de giro.

​De acuerdo con las primeras informaciones, ambos vehículos se desplazaban por la avenida Pringles en dirección a la avenida Sarmiento. El incidente se desencadenó cuando el conductor de un Chevrolet intentó doblar a la izquierda hacia la calle Grimaldi. Al realizar la maniobra, no habría advertido la presencia de la motocicleta, que terminó impactando de lleno contra la puerta lateral derecha del vehículo mayor.

​Traslado de los heridos

​En la motocicleta circulaban dos personas: un joven y una joven. Producto del fuerte impacto:

  • El conductor de la moto: Sufrió heridas que requirieron su traslado inmediato al Hospital Municipal «Dr. Héctor Cura» en una ambulancia del servicio de salud pública.
  • La acompañante: Si bien inicialmente recibió asistencia, más tarde fue derivada a un centro de salud privado para una mejor evaluación de los golpes recibidos.
  • La conductora del auto: Resultó ilesa.

​Hasta el momento, no se ha emitido un parte oficial que detalle la gravedad de las lesiones de las víctimas.

​Restricciones en el tránsito

​A raíz del trabajo de los servicios de emergencia y las tareas periciales, el tránsito se encuentra interrumpido en la avenida Pringles, en el tramo comprendido entre Rufino Fal y Trabajadores. Asimismo, se realizan desvíos en la esquina de Grimaldi y Pringles, por lo que se recomienda circular con precaución por la zona. ​(En Línea Noticias)

Podría interesarte Más del autor
Deja una respuesta

Su dirección de correo electrónico no será publicada.

error: Content is protected !!