Choque entre Motomandados y bicicleta: un trasladado al Hospital

Un motociclista que circulaba en una moto utilizada para motomandados debió ser trasladado al Hospital Municipal de Olavarría luego de colisionar contra una bicicleta conducida por una mujer en la intersección de las calles General Paz e Ituzaingó.

El siniestro se produjo aproximadamente a las 19 horas. La motocicleta, de 110 centímetros cúbicos, utilizada para el servicio de reparto a domicilio, impactó con el rodado menor en circunstancias que aún se investigan.

Personal del Servicio de Salud Pública acudió al lugar con una ambulancia para asistir al conductor de la motocicleta. Tras una primera evaluación, se dispuso su traslado al Hospital Municipal para una atención más completa.

Hasta el momento, no se ha brindado información oficial sobre la gravedad de las heridas que sufrió el motociclista, quien quedó bajo observación médica en el centro de salud.

Se recomienda a los conductores y ciclistas extremar las precauciones al circular, especialmente en horarios de mayor tránsito.