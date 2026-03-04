Choque y heridos en barrio Sarmiento

Un siniestro vial se produjo minutos después de las 8 de la mañana de este miércoles en el barrio Sarmiento.

En el lugar colisionaron una motocicleta marca CF y un automóvil Ford Ka. Producto del impacto, el vehículo de mayor porte terminó sobre la vereda tras chocar contra una columna.

A raíz de la colisión, tanto el conductor de la motocicleta como el del automóvil fueron trasladados al Hospital Municipal por el servicio de emergencias médicas. Por el momento se desconoce la gravedad de las lesiones sufridas por ambos involucrados.

El tránsito en el sector se encuentra parcialmente interrumpido y es asistido por personal policial.