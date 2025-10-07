Ciclista golpeada por una camioneta en la Rivadavia

​Una ciclista debió ser trasladada al Hospital Municipal Dr. Héctor Cura luego de ser golpeada por una camioneta en la esquina de Rivadavia y Roque Sáenz Peña en Olavarría.

​El hecho ocurrió este mediodía cuando, por circunstancias que se investigan, una camioneta Volkswagen Amarok que circulaba por calle Rivadavia en el mismo sentido que la ciclista, la impactó con su espejo retrovisor.

​La joven, al sentir un fuerte golpe en la espalda, fue asistida por una ambulancia del Servicio de Salud Pública. El personal médico determinó su traslado al Hospital Municipal para realizar las evaluaciones y estudios correspondientes.

​En el lugar del accidente trabajó personal policial del Comando de Patrullas de Olavarría. Debido al operativo, el tránsito en la intersección de Rivadavia y Roque Sáenz Peña estuvo desviado con presencia de móviles policiales.

