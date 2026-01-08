Cierre 2025: Más de 500 personas participaron de los talleres de compostaje brindados por el Municipio

En el marco de las políticas que el Municipio de Olavarría lleva adelante en la gestión de residuos sólidos urbanos, en el marco del Programa GIRO, durante el año 2025 se realizaron diferentes acciones para promover el compostaje y la lombricultura, que fueron coordinadas por la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, a través del área de Ambiente.

En ese sentido, durante el 2025 más de 300 personas participaron de los talleres de compostaje y se entregaron un total de 60 composteras. A su vez, para el mes de compostaje, se realizó una convocatoria a estudiantes de escuelas secundarias que contó con una convocatoria de 200 estudiantes, donde se brindaron las herramientas para que puedan compostar en sus hogares o bien en las mismas instituciones educativas.

Asimismo se realizaron diferentes talleres y/o intervenciones en la materia, en localidades e instituciones educativas rurales. Cabe agregar que durante todo el ciclo lectivo, dicha temática fue abordada mediante talleres en diferentes instituciones educativas.

El compostaje resulta muy importante, ya que más de la mitad de los residuos que se generan en nuestros hogares, son residuos orgánicos, como pueden ser cáscaras de frutas y verduras, restos de infusiones, como yerba, café o té, entre otros. Todos estos residuos, a través del compostaje, se pueden convertir en un abono de excelente calidad, para uso doméstico de una manera muy sencilla.

Por otro lado, esta práctica a nivel ambiental trae múltiples beneficios, ya que no sólo se está tratando un residuo, en el mismo lugar que se genera, ahorrando recursos económicos y energéticos, sino que además a través del compostaje fijamos carbono a la tierra, cerrando el círculo de la materia orgánica en la naturaleza y de esta manera mitigamos los efectos del cambio climático por efectos del exceso de dióxido de carbono en la atmósfera.

Desde el equipo de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo se indicó que para este 2026 se proyecta continuar con los talleres abiertos y gratuitos, además de capacitaciones a docentes en la materia.

Entre las acciones a desarrollar durante el año, también se trabajará un proyecto de Compostaje Comunitario, articulando con instituciones educativas. Para este proyecto, el Municipio entregará composteras comunitarias de madera de mayor tamaño fabricadas en el penal, como resultado del trabajo articulado con el Polo Industrial del Complejo Penitenciario de Sierra Chica.

Por último se insta a toda la comunidad a sumarse al compostaje o lombricultura en sus hogares, y promover esta práctica milenaria tan sencilla y beneficiosa para nuestra tierra. A su vez se invitama a participar de los talleres que se estarán brindando, donde pueden despejar cualquier duda sobre el proceso, a la vez que participan de sorteos de composteras y núcleos de lombrices.